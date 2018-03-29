Нафтогаз поднял цены на газ для бюджетников и промышленности

Нафтогаз повысил на апрель цены на газ для промпотребителей на условии передачи в ПХГ

Государственный Нафтогаз Украины повысил на апрель цены на природный газ для промышленных потребителей и финансируемых из государственного бюджета учреждений на условиях передачи газа в подземные хранилища (ПХГ) Укртрансгаз на 7,4%

Об этом свидетельствует информация компании.

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Так, цены на газ для данной категории потребителей повышается на 654 грн - до 9 476 грн за 1 тыс. куб. м в сравнении с мартом (8 822 грн за 1 тыс. куб. м).

С марта этого года Нафтогаз начал предлагать газ промпотребителям на условиях передачи в ПХГ Укртрансгаза.

Напомним, что ранее Нафтогаз решил с апреля увеличить цену на газ для промышленных потребителей до 8,67 тыс. за 1 тыс. куб. м – на 9,8%, или на 774 грн в сравнении с февралем.

Нафтогаз Украины на 100% принадлежит государству. В него входят оператор украинской ГТС и подземных хранилищ газа (ПХГ) компания Укртрансгаз, крупнейшая газодобывающая компания Укргаздобыча.