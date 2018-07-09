Нафтогаз подал иск против нового поставщика электроэнергии и тепла Киеву

Нафтогаз Украины подал встречный иск к Киевтеплоэнерго в рамках спора между сторонами по правопреемственности газовых долгов и заключению договора на поставку газа.

Об этом заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев в эфире 5 канала, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Киевтеплоэнерго пошло в суд. Мы подали встречный иск. Насколько я знаю, по требованию суда, или по требованию одного из истцов, присоединилось к судебному процессу Киевэнерго… Я надеюсь на справедливое решение, решение, которое скажет – кто кому должен, кто, что должен заключать. Надеюсь, решение будет в ближайшее время", - сказал он.

Коболев также призвал оппонентов продемонстрировать мудрость при решении проблемы.

"На самом деле, мы, как Нафтогаз, также спешим в этом процессе – призываем всех быть умными, выполнять норму закона и надеемся, что до конца этого месяца мы сможем найти решение", - подытожил Коболев.

Напомним, что 1 мая этого года закончился договор города с Киевэнерго об использовании целостного энергетического комплекса столицы. Сейчас продолжается процесс передачи в управление коммунальных тепловых сетей от частной компании Киевэнерго олигарха Рината Ахметова в коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго.

Столица завершила первый этап приема тепловых сетей города от Киевэнерго к Киевтеплоэнерго. Столичные ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 должны перейти от Киевэнерго к Киевтеплоэнерго на втором этапе – до 1 августа текущего года.

Киевтеплоэнерго в середине июня обратилось в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать подписанным договор с Нафтогазом на поставку газа.

В свою очередь Нафтогаз не подписывает договор с Киевтеплоэнерго в связи с отказом КГГА принимать на коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго долги, ранее сформированные Киевэнерго перед Нафтогазом. В последнем подчеркивают, что такая позиция КГГА вступает в противоречие со ст. 22 закона О теплоснабжении.