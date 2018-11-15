Нафтогаз отказался занимать $1 млрд – СМИ

Нафтогаз Украины отказался от выпуска еврооблигаций, сообщил представитель иностранного банка агентству Українські Новини.
По его словам, ориентир доходности был заявлен на уровне 10,9% годовых. Выпуск бумаг планировался на $500 млн.
"Но и этого не смогли собрать", – прокомментировал собеседник агентства.
При этом он отметил, что российский Газпром на той же неделе разместил пятилетние евробонды в евро под 2,95% годовых.
НАК Нафтогаз Украины на 100% принадлежит государству. В него входят оператор украинской ГТС и подземных хранилищ газа (ПХГ) компания Укртрансгаз, крупнейшая газодобывающая компания Укргаздобыча. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
По итогам 2017 года Нафтогаз получил чистую консолидированную прибыль 39,5 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем за 2016 год. Согласно аудированному Deloitte отчету, доход от реализации в 2017 году возрос на 18% – до 227,5 млрд грн.
22 октября Кабмин одобрил выпуск Нафтогазом 5-летних еврооблигаций на сумму до $1 млрд. Нафтогаз планирует направить средства, в частности, на погашение существующей финансовой задолженности, закупку газа для прохождения отопительного сезона и финансирование мероприятий для увеличения внутренней добычи.
По словам коммерческого директора Нафтогаза Юрия Витренко, в 2019 году компании будет необходимо погасить около 15 млрд грн долга.
С 5 ноября Нафтогаз проводил серию встреч с инвесторами в США и Лондоне, по итогам которых планирует разместить выпуск 5-летних долларовых евробондов.
Накануне стало известно, что Нафтогаз отложил размещение 5-летних евробондов из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры, сообщал источник агентства Интерфакс-Украина на финансовом рынке.
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