Нафтогаз отчаялся изменить соглашение с Газпромом по транзиту

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Нафтогаз отчаялся изменить соглашение с Газпромом по транзиту

Государственный Нафтогаз Украины отменил тендер на сопровождение анбандлинга (разделения деятельности по транспортировке и хранению газа). Причина – из-за невозможности переоформить контракт на транзит газа с российским Газпромом.

Об этом свидетельствует информация Нафтогазу в системе в ProZorro, передает Интерфакс-Украина.

В частности, НАК поясняет, что это связано с решением Стокгольмского арбитража, который не утвердил возможность перевода транзитного контракта с Газпромом на другого оператора.

Ожидаемая стоимость тендера должна была составить до 168 млн грн.

«Отделение деятельности по транспортировке природного газа по модели ownership unbundling, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины №496 от 1 июля 2016 года и реализация модели отделения independent system operator невозможны до окончания срока контракта», - говорится в документе.

Отметим, что возникшую коллизию с анбандлингом в мае должен рассмотреть правительственный координационный совет по вопросам проведения реформ в топливно-энергетическом комплексе.

Контракт Нафтогаза с Газпромом по транзиту газу заканчивается после 2019 года.

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