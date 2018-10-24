Нафтогаз опроверг просьбу о сотнях миллиардов из госбюджета

Нафтогаз Украины опроверг информацию СМИ о якобы просьбе выделить более 230 млрд грн бюджетной поддержки на собственную деятельность и компенсацию расходов по поставкам газа для населения.
Об этом заявил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко на своей Facebook-странице.
"Информация, что Нафтогаз просит у Кабмина 230 млрд грн – дезинформация", – сообщил он.
Ранее агентство Українськi Новини опубликовало данную информацию, ссылаясь на копию соответствующей просьбы к Кабинету министров.
Напомним, что правительство решило забрать у Нафтогаза 90% прибыли. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, это будет справедливо – "вместо чрезмерных зарплат и премий это все должно быть в государственной казне”.
Нафтогаз Украины на 100% принадлежит государству. В него входят оператор украинской ГТС и подземных хранилищ газа (ПХГ) компания Укртрансгаз, крупнейшая газодобывающая компания Укргаздобыча. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
По итогам 2017 года Нафтогаз получил чистую консолидированную прибыль 39,5 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем за 2016 год. Согласно аудированному отчету Deloitte, доход от реализации в 2017 году возрос на 18% – до 227,5 млрд грн.
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