Нафтогаз обвинил газсбыты в схемах с субсидиями

Нафтогаз Украины подозревает газосбытовые компании в завышении почти вдвое показателей использования газа потребителями, которые получают субсидии.

Об этом заявил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев на форуме Европейской Бизнес Ассоциации, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Когда газсбыт выставляет счет и оплачивает государство, то потребление вдвое больше", – констатировал он, рассказывая об открытиях, которые сделал Нафтогаз, получив контроль над одной из таких компаний в Кропивницком.

Коболев отметил, что не верит в возможность такого специального "сжигания" газа субсидиантами, а предполагает, что, теоретически, отсутствие необходимости платить деньги за газ повышает его потребление на 10-20%.

Глава Нафтогаза уточнил, что из поставляемого населению 11 млрд куб. м газа субсидиантам идет 6 млрд куб. м, а значит переход на рыночное ценообразование позволил бы экономить до 3 млрд куб. м стоимостью около $1 млрд.

Он также добавил, что помимо этого в Кропивницком компания обнаружила и другие схемы списание дотируемого государством дешевого газа.

Напомним, что задолженность региональных газосбытовых предприятий перед Нафтогазом на середину сентября составила 19,7 млрд грн.