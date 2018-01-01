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Нафтогаз обязался разработать систему контрактов анбандлинга

Сегодня, 15:23
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Правовая база должна быть утверждена в первые месяцы 2019 года

Фото: www.naftogaz.com

Международные партнеры и представители Нафтогаза Украины, Укртрансгаза и Магистральных газопроводов Украины (МГУ) согласовали общий план действий следующих шагов анбандлинга.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, передает Интерфакс-Украина.

"На основе согласованного плана действий Нафтогаз обязался разработать к концу января 2019 года в сотрудничестве с МГУ необходимую систему контрактов (contractual framework) для создания сертифицированного оператора газотранспортной системы (TSO) в соответствии с законодательством Украины и Третьим энергетическим пакетом", – отмечается в заявлении.

Отмечается, что эта правовая база должна быть утверждена в первые месяцы 2019 года, что потребует активного участия Кабинета министров для обеспечения полного анбандлинга до 1 января 2020 года.

"Надеюсь, что эта общая цель и договоренность между украинской стороной и ключевыми стейкхолдерами - поворотный момент. Это дает новую динамику процессу и позволит обеспечить плавную подготовку к созданию нового TSO в Украине к январю 2020 года", – подчеркнул вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Ранее Нафтогаз согласовал с Кабинетом министров свои позиции относительно порядка отделения функции оператора газотранспортной системы.

Нафтогаз также проводит согласованную с правительством работу по развитию оператора ГТС в пределах Укртрансгаза и по приказу Наблюдательного совета недавно привлекмеждународную компанию PriceWaterhouseCoopers для ускорения этого процесса.

Впоследствии Нафтогаз согласовал с магистральным газопроводам Украины отделение функций оператора ГТС.

12 сентября, Нафтогаз и МГУ определились со сроками отделения оператора газотранспортной системы.

2 ноября, оператор газотранспортной системы Украины Укртрансгаз создал новый филиал  - Оператора газохранилищ Украины, который будет отвечать за предоставление услуг по хранению газа и обеспечения работы подземных газохранилищ.

Теги:   Анбандлинг Нафтогаз

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