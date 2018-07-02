Нафтогаз назвал сроки вынесения приговора по "транзитному" делу

Нафтогаз ожидает решения суда в разбирательстве с Газпромом по транзитному делу до 13 июля

Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины ожидает решения суда в разбирательстве с российским монополистом компанией Газпром по транзитному делу до 13 июля 2018 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

"НАК Нафтогаз Украины ожидает, что суд потребует от Газпрома выполнить ранее выданные предписания голландских исполнительных органов и предоставить информацию о своих активах в Нидерландах. Суд должен принять решение до 13 июля", - отмечает пресс-служба.

Также отмечается, что 29 июня в Нидерландах прошло слушание относительно попыток российского Газпрома уклониться от выплат по решению Стокгольмского арбитража по транзитному делу.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

По словам главного коммерческого директора Нафтогаза Юрия Витренко, процесс взыскания может занять до полугода, в то же время Нафтогаз рассчитывает на добросовестное выполнение российской компанией решения арбитража в ближайшее время.

30 мая Нафтогаз инициировал принудительное взыскание присужденных ей $2,6 млрд, в связи с нежеланием Газпрома выполнять обязательства по решениям в делах по поставкам и транзиту газа. В связи с этим швейцарские власти приняли меры в отношении активов российского монополиста.

14 июня Газпром через суд добился приостановки ареста активов. В Нафтогазе позже заявили об опасениях, что российский монополист за время приостановки процедуры исполнения решения арбитража сможет реструктуризировать свои активы в Европе для избежание принудительной выплаты долгов перед Украиной.

Позже Апелляционный суд округа Свеа в Швеции оставил в силе свой приказ, который приостанавливает взыскание с Газпрома $2,56 млрд в пользу Нафтогаза.

Сегодня, 2 июля стало известно, что Газпром подал новый иск на расторжение действующих с Украиной газовых контрактов на поставку и транзит. Уже началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража.