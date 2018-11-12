Нафтогаз назвал новый иск Газпрома "тратой времени и денег"

Нафтогаз уверен в обоснованности своих требований к Газпрому

Нафтогаз Украины подтверждает объединение встречных исков Нафтогаза и российского Газпрома в Стокгольмском арбитраже в рамках нового процесса. При этом украинский госхолдинг уверен в обоснованности своих исковых требований.

Об этом сообщил главный исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

"Со стороны Газпрома исковые требования фактически заключаются в том, чтобы "вернуть все как было"… Новые-старые требования Газпрома выглядят как трата времени и денег со стороны Газпрома – из-за простого принципа, что арбитраж не может выносить решения по вопросам, которые уже рассматривались в предыдущем арбитраже", – написал он на своей странице в Facebook.

Витренко напомнил, что со стороны Нафтогаза основные требования заключаются в пересмотре транзитного тарифа на 2018 и 2019 годы, право на который предусмотрено подписанным в начале 2009 года контрактом.

"Ранее мы также требовали пересмотра тарифа, но предыдущий арбитражный суд признал, что запрос на пересмотр тарифа, который Нафтогаз отправил Газпрому в 2009 году, не соответствовал формальным требованиям. Весной 2018 мы отправили новый запрос, который уж точно удовлетворяет всем формальным требованиям, поэтому мы рассчитываем на победу по этому требованию", – пояснил главный исполнительный директор Нафтогаза.

Он добавил, что НАК также требует компенсировать убытки за невыполнение Газпромом контракта на поставку газа (с изменениями, внесенными предыдущим арбитражем).

В частности компенсации подлежит разница между пересмотренной контрактной ценой (формула, которая была изменена предыдущим арбитражным судом) и ценой, по которой Нафтогаз вынужден замещать поставки газа от Газпрома поставками газа из Европы.

При этом главный исполнительный директор Нафтогаза подчеркнул, что новый арбитражный процесс не отменяет обязанность Газпрома заплатить $2,6 млрд по решению предыдущего арбитража.

Витренко считает, что Газпром инициировал новый арбитраж вместо того, чтобы бороться за апелляцию, которую ранее российская компания подала на решение предыдущего арбитража, в ожидании смены руководства Нафтогаза, чтобы после нее договариваться о "возвращении баланса в отношениях между компаниями".

Ранее стало известно, что 6 сентября Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма объединил в одно дело иск Газпрома о расторжении транзитного контракта через Украину и иск Нафтогаза Украины о пересмотре тарифа на $12 млрд.

Газпром также отметил, что Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября начнет рассмотрение апелляции Газпрома на решение арбитража о контракте на транзит.

Так, в марте Газпром предложил Нафтогазу Украины "восстановить баланс интересов", нарушенный решением арбитража о контракте на транзит, который обязал российскую сторону выплатить $4,7 млрд штрафа за недозагрузку украинской ГТС.

После провала этих переговоров Газпром подал иск о расторжении транзитного контракта. Нафтогаз 22 мая представил свой ответ и свои соображения относительно условий поставок и транзита.

Кроме того, в июле Нафтогаз подал иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть ставку тарифа на транзит с 18 марта 2018 года и требованием от Газпрома примерно $11,6 млрд за период с 18 марта 2018 по 31 декабря 2019 года (срок окончания контракта). Газпром 14 августа представил свой ответ на эти требования.

По состоянию на начало ноября Нафтогаза увеличил до $12 млрд сумму новых претензий к Газпрому.