Нафтогаз назначил главой газового бизнеса совладельца своего главного конкурента

Руководителем газового бизнеса Нафтогаза Украины будет назначен Андрей Фаворов, который до недавнего времени был директором и управляющим партнером крупнейшего частного поставщика газа в Украине – компании Энергетические ресурсы Украины (ЭРУ).

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.

"Мы решили усилить свою команду специалистом, который имеет опыт успешной работы в частном бизнесе", – отметил председатель правления НАК Андрей Коболев.

В Группе Нафтогаз Фаворов будет заниматься вопросами добычи газа, оптовой торговли и розничной продажи газа.

"…работая в Нафтогазе можно сделать многое, чтобы изменить ситуацию в Украине к лучшему. Именно поэтому я с радостью принял предложение войти в команду Нафтогаза", – цитирует пресс-служба Фаворова.

При этом подчеркивается, что во избежание конфликта интересов Фаворов продает свою долю в компании ЭРУ остальным партнерам и уже сложил полномочия по управлению предприятием.

Андрей Фаворов с сентября 2010 года до июля 2014-го занимал должность коммерческого директора энергохолдинга ДТЭК. С мая 2009 года по июль 2010 года – директора по развитию бизнеса в киевской компании ContourGlobal. До этого он также работал на руководящих позициях в AES Corporation. Фаворов в 2005 году получил степень магистра по управлению бизнесом в американском Georgetown University.

Группа ЭРУ принадлежит Андрею Фаворову, Дейлу Пери и Ярославу Мудрому. В конце 2017 года группа импортировала около 70 млн куб. м газа из США в Украину через польский терминал в Свиноуйсьце.