Нафтогаз направил Газпрому решение об аресте активов в Великобритании

Решение обязывает Газпром передать Нафтогазу список всех его активов стоимостью свыше $50 тыс. в Англии и Уэльсе

Нафтогаз Украины направил российскому монополисту Газпрому решение об аресте активов компании в Англии и Уэльсе, принятое Коммерческим судом Лондона 18 июня 2018 года во исполнение решения Стокгольмского арбитража, по которому Газпром должен Нафтогазу $2,6 млрд.

Об этом сообщила пресс-служба украинской компании.

Кроме ареста активов, решение обязывает Газпром передать Нафтогазу список всех его активов стоимостью свыше $50 тыс., размещенных в Англии и Уэльсе.

"Суд назначил слушания на 6 июля 2018 года. К тому времени Газпром должен не забирать из Англии и Уэльса активы на сумму, которую Стокгольмский арбитраж присудил в деле по транзиту", – говорится в сообщении.

Помимо этого, украинская компания уведомила лондонские офисы 17 банков, обслуживающих Газпром, в том, что они не имеют права осуществлять операции, направленные на уменьшение активов российской газовой монополии в Англии и Уэльсе, в противном случае они могут быть оштрафованы.

Нафтогаз отмечает, что, принимая решение об аресте активов, английский суд был проинформирован о временном решении Апелляционного суда округа Свеа в Стокгольме от 13 июня 2018 года относительно приостановки выполнения арбитражного решения в транзитном деле.

Украинская компания также напоминает, что 17 июня подал ходатайство в шведский апелляционный суд относительно отмены его решения, в котором изложил доказательства, которые опровергают тезисы Газпрома относительно якобы нарушений во время подготовки решения Стокгольмским арбитражем.

"Нафтогаз уверен, что после предоставленных аргументов апелляционный суд упразднит свое решение относительно приостановки взыскания. Учитывая неточные сообщения в некоторых СМИ, отмечу: решение шведского суда приостанавливает не решение арбитража, а лишь его выполнение на территории Швеции", – заявил глава правления НАК Андрей Коболев.

По его словам, суды каждой страны решают в соответствии со своим национальным законодательством, учитывать ли решение шведского апелляционного суда.

"Арбитражное решение в транзитном деле остается действующим, включая начисление процентов. А мы будем добиваться его выполнения в юрисдикциях, где видим такую возможность", – подчеркнул он.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

По словам главного коммерческого директора Нафтогаза Юрия Витренко, процесс взыскания может занять до полугода, в то же время Нафтогаз рассчитывает на добросовестное выполнение российской компанией решения арбитража в ближайшее время.

30 мая Нафтогаз инициировал принудительное взыскание присужденных ей $2,6 млрд, в связи с нежеланием Газпрома выполнять обязательства по решениям в делах по поставкам и транзиту газа. В связи с этим швейцарские власти приняли меры в отношении активов российского монополиста.

14 июня Газпром через суд добился приостановки ареста активов. В Нафтогазе позже заявили об опасениях, что российский монополист за время приостановки процедуры исполнения решения арбитража сможет реструктуризировать свои активы в Европе для избежание принудительной выплаты долгов перед Украиной.