Нафтогаз наметил новое повышение цен на газ для промышленности

Для других покупателей цена вырастет на 8,5%

Национальная акционерная компания (НАК) Нафтогаз Украины с 1 июня увеличит цену на природный газ для промышленных потребителей на 8,9% (810 грн) в сравнении с маем этого года - до 9,95 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Указанная цена актуальна для потребителей, которые закупают газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для "дочек" Нафтогаза.

Для других покупателей цена вырастет на 8,5% (на 852 грн) - до 10 тыс. 893,6 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Напомним, что с 1 мая 2018 Нафтогаз увеличил цену на газ для промышленных потребителей на 5,5% (на 472,8 грн) в сравнении с апрелем - до 9,14 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Нафтогаз Украины на 100% принадлежит государству. В него входят оператор украинской ГТС и подземных хранилищ газа (ПХГ) компания Укртрансгаз, крупнейшая газодобывающая компания Укргаздобыча.