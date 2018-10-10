Нафтогаз начал взыскание долга с Газпрома

Нафтогаз зачислил более $9 млн Газпрома в счет погашения долга по арбитражу

Национальная акционерная компания (НАК) Нафтогаз Украины направила российскому монополисту - компании Газпром заявление о зачислении переплат за транзит газа в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российской компании в соответствии с арбитражным решением по транзитному контракту от 28 февраля 2018 года.

Об этом сообщили в пресс-службе НАК.

"Нафтогаз зачислил более $9 млн переплаты за услуги транзита, предоставленные в августе, в качестве платежа в рамках исполнения арбитражного решения", - говорится в сообщении.

Напомним, что в конце декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел контрактную формулу в контракте между Нафтогазом Украины и Газпромом. По решению арбитража цена газа для Нафтогаза равна цене газа на хабе в Германии, тогда как ранее она зависела от цен на газойль и мазут.

В феврале 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

В мае Нафтогаз инициировал принудительное взыскание присужденных ему $2,6 млрд, в связи с нежеланием Газпрома выполнять обязательства по решениям в делах по поставкам и транзиту газа. В связи с этим швейцарские власти приняли меры в отношении активов российского монополиста.

В июне Газпром через суд добился приостановки ареста активов. В Нафтогазе позже заявили об опасениях, что российский монополист за время приостановки процедуры исполнения решения арбитража сможет реструктуризировать свои активы в Европе для избежания принудительной выплаты долгов перед Украиной.

В июле Газпром подал новый иск против Украины в Стокгольмский арбитраж.

В сентябре Апелляционный суд в Швеции удовлетворил просьбу Нафтогаза об отмене приказа о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража. Однако, Английский суд отменил приказ об аресте активов Газпрома на территории Англии и Уэльса.

Позже в Нафтогазе заявили, что готовы принудительно продать акции Северного потока-2 за долги Газпрома.