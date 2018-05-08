Нафтогаз и Укртрансгаз разработали масштабный план модернизации ГТС

Оператор газотранспортной системы – компания Укртрансгаз разработала 10-летний план модернизации газотранспортной системы Украины (ГТС).

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сеть Укртрансгаза состоит из 38,5 тыс. км, пропускная способность составляет 287,7 млрд куб. м/год газа на входе и 178,5 млрд куб. м на выходе. ГТС включает 72 компрессорные станции и 702 газоперекачивающих агрегата. Укртрансгаз оперирует 12 подземными хранилищами газа суммарной емкостью 30,9 млрд куб. м.

Данный план модернизации на 2018-2027 годы разработан совместно с Нафтогазом Украины с целью приведения производственных мощностей в соответствие с европейскими стандартами надежности, безопасности и экологичности при эксплуатации компрессорных станций (КС) и транспортировке газа.

При этом, сейчас еще продолжается работа с Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг по одобрению и утверждению 10-летних планов развития ГТС и подземных хранилищ газа (ПХГ) Украины на 2018-2027 годы.

Планы, в частности, предусматривают реконструкцию 4 КС: Яготин, Диканька, Ромны и КЦ 4 Бильче-Волица. Эти объекты определены приоритетными и оптимальными для капиталовложений, основываясь на анализе их технического состояния и загруженности (в том числе с учетом угрозы прекращения транзита российского газа по территории Украины).

Отмечается, что инвестиции, которые планируется направить на реконструкцию указанных КС в течение 2018-2020 годов, составят более 7 млрд грн.

В ближайшее время Укртрансгаз инициирует проведение международных торгов по закупке оборудования для модернизации КС через систему публичных закупок ProZorro, в которых смогут принять участие как иностранные, так и украинские компании.

"Мы ожидаем, что крупные производители, которые присутствуют в Украине и которые умеют производить нужное нам оборудование - частично или полностью, самостоятельно или в кооперации с международными партнерами, - примут участие в этих конкурсах", - отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Первые закупочные процедуры планируется начать во втором квартале 2018 года по проекту по реконструкции КС Яготин.