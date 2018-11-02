Нафтогаз готовится к выпуску евробондов на $1 млрд

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Нафтогаз с 5 ноября проведет серию встреч с инвесторами в США и Лондоне
Фото: Наталья Кравчук/НВ

Нафтогаз с 5 ноября проведет серию встреч с инвесторами в США и Лондоне

Национальная акционерная компания (НАК) Нафтогаз Украины с 5 ноября проведет серию встреч с инвесторами в США и Лондоне, по итогам которых планирует разместить выпуск 5-летних долларовых евробондов.

Об этом сообщил источник в банковских кругах, передает Интерфакс-Украина.

Организаторами сделки назначены Citi и Deutsche Bank.

Отмечается, что 22 октября Кабмин одобрил выпуск Нафтогазом 5-летних еврооблигаций на сумму до $1 млрд. Нафтогаз планирует направить средства, в частности, на погашение существующей финансовой задолженности, закупку газа для прохождения отопительного сезона и финансирование мероприятий для увеличения внутренней добычи.

НАК Нафтогаз Украины на 100% принадлежит государству. В него входят оператор украинской ГТС и подземных хранилищ газа (ПХГ) компания Укртрансгаз, крупнейшая газодобывающая компания Укргаздобыча. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

По итогам 2017 года Нафтогаз получил чистую консолидированную прибыль 39,5 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем за 2016 год. Согласно аудированному Deloitte отчету, доход от реализации в 2017 году возрос на 18% – до 227,5 млрд грн.

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