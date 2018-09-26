Нафтогаз готов принудительно продать акции Северного потока-2 за долги Газпрома

0 комментировать
По данным Нафтогаза, Газпром

По данным Нафтогаза, Газпром "отказывается выплачивать долг исходя из политических, а не экономических соображений"

Нафтогаз Украины допускает принудительную продажу акций Северного потока-2 через аукцион при неуплате Газпромом долгов перед украинской компанией.

Об этом сообщил главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко, передает агентство Интерфакс-Украина.

"В конце этого года должны пройти слушания о принудительном исполнении [решения Стокгольмского арбитража – ред.] в Великобритании. Если мы выиграем и до этого времени Газпром не выполнит судебное решение, соответствующие акции Северного потока-2 будут реализованы на аукционе", – объяснил он.

Витренко добавил, что подобный сценарий возможен, поскольку Газпром "отказывается выплачивать долг исходя из политических, а не экономических соображений".

В декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

В феврале 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

В мае Нафтогаз инициировал принудительное взыскание присужденных ему $2,6 млрд, в связи с нежеланием Газпрома выполнять обязательства по решениям в делах по поставкам и транзиту газа. В связи с этим швейцарские власти приняли меры в отношении активов российского монополиста.

В июне Газпром через суд добился приостановки ареста активов. В Нафтогазе позже заявили об опасениях, что российский монополист за время приостановки процедуры исполнения решения арбитража сможет реструктуризировать свои активы в Европе для избежания принудительной выплаты долгов перед Украиной. 

В июле Газпром подал новый иск против Украины в Стокгольмский арбитраж.

В сентябре Апелляционный суд в Швеции удовлетворил просьбу Нафтогаза об отмене приказа о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража. Однако, Английский суд отменил приказ об аресте активов Газпрома на территории Англии и Уэльса.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

Андрей Леденёв
Андрей Леденёв Что стоит за атакой на Roshen 0

Похоже, что компанию Roshen Петра Порошенко ожидают серьезные испытания в России.

Ксения Прожогина
Ксения Прожогина Где лучше получать аграрное образование 0

В последние годы аграрная отрасль стала движущим локомотивом национальной экономики Украины. Успехи отечественного бизнеса в сельскохозяйственной сфере создают предпосылки для создания новых рабочих мест, а также для внедрения новаций и технологического усовершенствования производственных мощностей агропредприятий и фермерских хозяйств.

Даниил Пасько
Даниил Пасько Страна постоянно растущего инвестиционного потенциала 0

В мире происходит взрыв и революция индустрии инвестиций в еду и агрикультуру (термин "сельское хозяйство" безгранично устарел), а Украина снова оказалась за бортом из-за собственных ошибок, вместо того, чтобы стать глобальным лидером этой трансформации. 

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове