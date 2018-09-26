Нафтогаз готов принудительно продать акции Северного потока-2 за долги Газпрома

По данным Нафтогаза, Газпром "отказывается выплачивать долг исходя из политических, а не экономических соображений"

Нафтогаз Украины допускает принудительную продажу акций Северного потока-2 через аукцион при неуплате Газпромом долгов перед украинской компанией.

Об этом сообщил главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко, передает агентство Интерфакс-Украина.

"В конце этого года должны пройти слушания о принудительном исполнении [решения Стокгольмского арбитража – ред.] в Великобритании. Если мы выиграем и до этого времени Газпром не выполнит судебное решение, соответствующие акции Северного потока-2 будут реализованы на аукционе", – объяснил он.

Витренко добавил, что подобный сценарий возможен, поскольку Газпром "отказывается выплачивать долг исходя из политических, а не экономических соображений".

В декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

В феврале 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

В мае Нафтогаз инициировал принудительное взыскание присужденных ему $2,6 млрд, в связи с нежеланием Газпрома выполнять обязательства по решениям в делах по поставкам и транзиту газа. В связи с этим швейцарские власти приняли меры в отношении активов российского монополиста.

В июне Газпром через суд добился приостановки ареста активов. В Нафтогазе позже заявили об опасениях, что российский монополист за время приостановки процедуры исполнения решения арбитража сможет реструктуризировать свои активы в Европе для избежания принудительной выплаты долгов перед Украиной.

В июле Газпром подал новый иск против Украины в Стокгольмский арбитраж.

В сентябре Апелляционный суд в Швеции удовлетворил просьбу Нафтогаза об отмене приказа о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража. Однако, Английский суд отменил приказ об аресте активов Газпрома на территории Англии и Уэльса.