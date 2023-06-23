Нафтогаз обратился в суд США для взыскания $5 млрд с России во исполнение решения арбитража в Гааге 23 июня, 09:24 Новости компаний Алексей Чернышов, глава правления НАК Нафтогаз Украины

Алексей Чернышов сообщил, что Нафтогаз обратился в суд США для взыскания $5 млрд с России во исполнение решения арбитража в Гааге

НАК «Нафтогаз Украины» и еще пять компаний Группы Нафтогаз подали ходатайство в Окружной суд США округа Колумбия о подтверждении решения Арбитражного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, которое обязало россию выплатить $5 млрд (включая проценты) компенсации за убытки и утраченное имущество Нафтогаза в Крыму.

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Такое ходатайство стало возможным в связи с тем, что арбитражные решения можно выполнять через механизм принудительного исполнения. Следовательно, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, Нафтогаз имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы российской федерации.

«Поскольку россия добровольно не оплатила Нафтогазу средства, предусмотренные решением арбитража, мы намерены использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств. Сейчас мы работаем над этим в Соединенных Штатах и других целевых юрисдикциях», — отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов.

Согласно законодательству США, подтверждение арбитражного решения является обязательным, если суд не установит, что существует одно из ограниченных оснований для отказа или отсрочки признания или исполнения арбитражного решения, изложенных в Нью-Йоркской конвенции.

При этом проценты, предусмотренные за неуплату средств в соответствии с арбитражным решением, продолжают начисляться до полной выплаты компенсации по решению суда.

Справка:

12 апреля 2023 года Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал россию выплатить $5 млрд компенсации за убытки, причиненные захватом активов компаний Группы Нафтогаз в АР Крым в 2014 году.



Арбитражное решение было вынесено после слушаний по определению суммы компенсации, которые завершились в марте 2022 года на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.