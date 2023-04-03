Алексей Чернышов: Группа Нафтогаз запустила мощную скважину за последние 2,5 года: 460 тыс. куб. м газа 3 апреля, 18:00 Новости компаний Алексей Чернышов, глава Группы Нафтогаз

АО «Укргазвидобування», являющееся частью Группы Нафтогаз, пробурило разведывательную скважину, открывшую новую нефтегазовую залежь на уже истощенном месторождении.

«Это одна из мощных скважин, которые Укргазвидобування запустило в марте этого года. Ее суточный дебит составил более 460 тыс. куб. м газа в сутки. Она имеет самые высокие показатели добычи среди скважин, которые компания ввела в эксплуатацию за последние 2,5 года. Это важное достижение для нас», — отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов.

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Успех стал возможным благодаря современным подходам к обработке геологической информации, в частности, материалов 3D сейсморазведки, что позволило идентифицировать ранее неразведанную залежь и определить оптимальную точку для бурения.

Алексей Чернышов поблагодарил всех специалистов, благодаря которым этот амбициозный проект был реализован.

«Благодарю каждого! Продолжаем работать над увеличением добычи и достижением нашей энергетической независимости», — добавил глава Группы Нафтогаз.