Уже четвертая сделка. Украина законтрактовала еще одну партию американского газа

Группа Нафтогаз и польский нефтяной концерн Orlen подписали новое соглашение на поставку 140 млн куб. м американского сжиженного природного газа (LNG).

Об этом в Facebook сообщил глава Нафтогаза Сергей Корецкий.

«Нафтогаз заключил новый контракт с ORLEN на поставку американского LNG», — сообщил он. — «Речь идет о дополнительных 140 млн куб. м газа из США, который будет регазифицирован в Свиноуйсьце (Польша) или в Клайпеде (Литва) и будет поступать в Украину через польскую ГТС».

По словам Корецкого, это уже 4 соглашение с польским концерном на поставку СПГ.

«В целом 440 млн куб. м LNG уже законтрактовано для нужд следующего отопительного сезона», — отметил он. — «Партнерство с ORLEN — важная часть стратегии диверсификации источников и маршрутов поставок».

Как сообщалось, в апреле группа Нафтогаз и польский нефтяной концерн Orlen подписали соглашение на поставку 100 млн куб. м сжиженного природного газа из США.

При этом Нафтогаз не будет использовать бюджетные средства для импорта газа до будущего отопительного сезона 2025/2026.

В течение 1 квартала Нафтогаз привлек от ЕБРР и правительства Норвегии около 430 млн евро, которые будут направлены на закупки импортируемого природного газа в объеме 1 млрд куб. м.

По состоянию на начало мая Украина импортировала 1,12 млрд кубометров газа. Это в десять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (118 млн кубометров).

Причина существенного роста объемов импорта газа — потребность в ресурсе на отопительный сезон 2024−2025 годов после повреждения добычи в результате российских атак в феврале.