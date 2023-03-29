Еврокомиссар Оливер Варгеи: Нафтогаз стратегически важный партнер, способствующий быстрому восстановлению Украины 29 марта, 14:07 Новости компаний глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов (Фото:Нафтогаз)

Оливер Варгеи, комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения, высоко оценил стремление Нафтогаза трансформироваться в компанию, деятельность которой отвечает принципам ОЭСР.

«Приветствую работу Алексея Чернышова в превращении Нафтогаза в компанию, деятельность которой отвечает принципам ОЭСР, для раскрытия полных возможностей сотрудничества с европейскими рынками», — отметил Оливер Варгеи на своей странице в Twitter.

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Еврокомиссар Оливер Варгеи / Фото: Нефтегаз

Он также подчеркнул, что Нафтогаз является одним из стратегически важных партнеров ЕС, который способствует быстрому восстановлению Украины.



В рамках встречи главы Группы Нафтогаз Алексея Чернышова с Оливером Варгеи 28 марта 2023 говорилось о роли энергетического сектора в реализации евроинтеграционных стремлений Украины.



Фото: Нефтегаз

«Рад был услышать от господина Варгеи высокую оценку прохождения Украиной отопительного сезона в условиях войны. Рассказал о подготовке к сезону 2023/2024, которую мы уже начали. Неотъемлемые составляющие этого процесса — увеличение собственной добычи газа, а также восстановление и развитие нашей инфраструктуры», — сообщил глава Группы Нафтогаз.



Напоминаем, глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов находится с двухдневным рабочим визитом в Брюсселе, где обсуждает с европейскими партнерами вопросы хранения их резервов газа в украинских подземных газохранилищах и совместные проекты по добыче газа в Украине.

