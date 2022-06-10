Купил Bentley за $500 тыс. Нафтогаз моментально уволил советника главы правления Олега Диденко и отказался от комментариев 10 июня, 16:26 Цей матеріал також доступний українською Олег Диденко, уже бывший советник главы Нафтогаз Украины (Фото:Укринформ)

Олег Диденко, советник председателя правления НАК Нафтогаз Украины, уволен из компании.

Как сообщили в Нафтогазе: «Компания не комментирует и не несет ответственность за личную жизнь сотрудников».

Несколькими часами ранее Алексей Кучеренко, народный депутат от ВО Батькивщина, сообщил в Facebook, что Диденко купил автомобиль Bentley за $500 тыс.

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«В разгар войны покупает новый Бентли за $0,5 млн, никого не стесняется. В конце июля прошлого года купил Мерседес „кубик“ за $300 тыс., оформил тогда на маму, видимо, еще был осторожным», — написал Кучеренко.

Политик также выложил сканы документов, подтверждающих его заявление.

Инфографика: Алексей Кучеренко / Facebook

Председатель правления Нафтогаза Украины Юрий Витренко в интервью НВ Бизнес после своего назначения на должность весной 2021 года заявлял, что будет приглашать Олега Диденко работать в НАК.

«Я не очень люблю слова „моя команда, не моя команда“, потому что мы все одна команда, кто работали в Нафтогазе… Но именно человек из моей команды добился, чтобы химические заводы Фирташа заплатили более трех миллиардов гривен. Олег Диденко этим занимался. Буду просить, чтобы он вернулся».

Диденко работал в Нафтогазе с 2014 по 2020 год. Также он возглавлял ДК Газ Украины. В период его работы портфель дебиторской задолженности ДК сократился на 4,4 млрд грн — с 13,4 до 9 млрд грн.

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