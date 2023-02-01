Избрание наблюдательного совета — ключевой элемент восстановления доверия к Нафтогазу, — Алексей Чернышов 1 февраля, 14:08 Новости компаний Алексей Чернишов

Одним из основных приоритетов Нафтогаза является восстановление доверия к компании, избрание независимого наблюдательного совета — ключевой элемент этого процесса.

Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов во время первой встречи с новоизбранными членами совета сегодня, 31 января 2023 года.

«Рад, что Нафтогаз снова имеет независимый наблюдательный совет. Это критически важно как для повышения прозрачности, так и для усиления сотрудничества с международными партнерами и привлечения инвестиций. Уверен, что впереди нас ждет продуктивное и плодотворное сотрудничество», — сообщил Алексей Чернышов.

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Ожидается, что уже в ближайшее время новоизбранные члены совета из своего числа изберут главу наблюдательного совета.

Фото: Нафтогаз

Напомним, что 24 января 2023 года Кабинет Министров Украины избрал шестерых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».

С 27 сентября 2021 года по 24 января 2023 года наблюдательный совет компании отсутствовал в связи с прекращением полномочий всех его членов. С тех пор и до избрания нового состава функции наблюдательного совета выполнял Кабинет Министров Украины (в соответствии со статьей 51 Закона Украины «Об акционерных обществах» и Уставом компании).