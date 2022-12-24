Украина получила дополнительные полмиллиарда кубометров газа — Нафтогаз 24 декабря, 03:17 Украина получила дополнительный газ для прохождения зимы (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

НАК Нафтогаз Украины сообщил, что договорился о дополнительной поставке в Украину почти полмиллиарда кубометров газа для прохождения зимы.



«Мы договорились о поставке почти полмиллиарда кубов газа: 350 млн куб. м от нашего важного партнера, норвежской нефтегазовой компании Equinor и 100 млн куб. м от авторизованных Европейским банком реконструкции и развития продавцов», - заявил глава правления компании Алексей Чернышев.



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Он отметил, что для поддержки электрогенерации, постоянно обстреливаемой российскими войсками, Украина нуждается еще в около 2 млрд куб. м газа.

Выступая 15 декабря на Совете Евросоюза, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в 2 млрд кубометров газа и электроэнергии на 800 млн евро.

По словам президента, «любые блекауты в Украине — это удары по вашим социальным системам из-за новых волн миграции. Любые попытки России показать, что якобы у Украины нет достаточной устойчивости, это попытки показать миру, что у Европы нет достаточной устойчивости».