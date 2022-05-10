Треть транзита газа под угрозой. Нафтогаз снял с себя ответственность за поставки в Европу — часть ГТС захватил агрессор 10 мая, 23:21 Цей матеріал також доступний українською Украина не может гарантировать безопасный транзит российского газа в Европу (Фото:АО Уктрансгаз)

Украина больше не несет ответственность за транспортировку газа через оккупированные Россией территории.

Речь идет о 1/3 общего объема транзита в Европу. Газпром был должным образом уведомлен об этом НАК Нафтогаз Украины, о чем и сообщает компания.

В официальном письме Нафтогаза в адрес Газпрома говорится о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшую транспортировку газа через ГИС Сохрановка и пограничную компрессорную станцию Новопсков, находящиеся на оккупированной территории. Сейчас это около 1/3 от общего объема транзита.

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При этом Газпрому было предложено перенести соответствующие объемы транзита на физическую точку соединения Суджа, находящуюся на контролируемой Украиной территории.

«Переброс транзитного потока не требует от российской стороны никаких доплат, технических преград для такого шага тоже нет. И таким образом Россия могла сохранить транзит и выполнить свои обязательства перед европейскими партнерами», — заявили в Нафтогазе.

«В настоящее время Украина может обеспечить безопасность транспортировки газа только на подконтрольной территории, поэтому предложила переместить необходимые объемы транзита на другую точку соединения», — добавили в компании.

Как дополнительно сообщили в НАК, в результате российской агрессии, территория, на которой размещена пограничная КС Новопсков, находящаяся непосредственно за точкой входа Сохрановка, сейчас контролируется войсками РФ.

«Представители оккупационных властей приняли меры по лишению Оператора ГТС Украины контроля и возможности связи с КС Новопсков. В результате, Оператор ГТС Украины больше не в состоянии осуществлять бесперебойный и эффективный оперативно-технологический контроль за КС Новопсков и рядом других технологических объектов ГТС Украины, которые размещены на территориях, оккупированных РФ. Кроме того, представители оккупационных властей вмешались в режим работы ГТС Украины, включая несанкционированные отборы газа из транзитного потока. Это поставило под угрозу стабильность и безопасность работы всей газотранспортной системы государства», — сообщили в НАК.

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