В Полтавской области прямо посреди подсолнечного поля стоит «городок» буровиков. С июля 2022 они бурят разведывательную скважину для поиска газа. И сейчас процесс подходит к концу. Последние недели работы наиболее волнующие. Скоро бригада узнает, есть ли здесь газ. И если все пойдет по плану, то эта скважина внесет свой вклад в энергонезависимость Украины.

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Глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов поставил задачу перед Укргазвидобування (УГВ) нарастить объемы добычи украинского газа.

«Собственная добыча — это энергетическая безопасность и независимость. У Украины есть возможность обеспечить себя газом собственной добычи. В этом году мы поставили задачу увеличить добычу на 1 млрд куб. м. Но это только первый амбициозный шаг», — отметил Алексей Чернышов.

Как УГВ в условиях войны разрабатывает новые месторождения и бурит скважины, чтобы следующий отопительный сезон Украина прошла со своим газом. А также о пути молекул газа в украинские дома — дальше в репортаже.

Фото: Глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов

«Кардиограмма» бурения

На полях Полтавской области нередко можно встретить газодобывающие скважины. Эти небольшие металлические конструкции достаточно гармонично вписываются в местные ландшафты с подсолнухами, кукурузой, рожью и пшеницей. Но чтобы так тихо и уверенно извлекать газ прямо из-под аграрных угодий, нужно пройти долгий путь. С момента, когда геологи приступили к исследованию нового участка, до бурения первой поисковой скважины могут пройти годы. Нужно получить лицензии и разрешения, провести исследования, рассчитать координаты, где бурить скважину… Только после этого на поле приезжают первые работники. Они снимают верхний плодородный слой грунта, стелют бетонные плиты, по которым будет ездить тяжелая техника, и готовят инфраструктуру для буровиков. В это же время прямо посреди поля вырастает настоящий «городок», который почти на год станет домом для буровиков. Здесь есть все для жизни: спальные места, душевые, столовая и рабочие кабинеты. Постоянно работают свет и связь: электроэнергию дают мощные дизельные генераторы. Поэтому блэкауты работе на скважине не угрожают.

После предварительных работ на объект заезжает первая бригада буровиков. 36 человек в очередной раз проходят инструктаж по технике безопасности. А после этого начинают собирать буровой станок. В Укргазвидобування, которая добывает 70% всего украинского газа, их 41. Каждый станок носит имя одного из национальных героев: Петр Сагайдачный, Иван Мазепа, Богдан Хмельницкий, Король Даниил, Степан Бандера…

Фото: Долото, которое бурит скважину для добычи газа

Когда оборудование готово к работе, долото с алмазными резцами углубляется (врезается) в землю и начинается процесс бурения скважины. Изо дня в день, метр за метром оно приближается к горным породам, в порах которых залегает газ. За этим процессом постоянно следят сотни датчиков, которые иногда дублируют друг друга для надежности считывания показателей. Последние интерпретируются в вертикальные кардиограммы бурения на мониторах компьютеров.

Фото: Начальник буровой станции Владимир Сенюшкович следит за процессом бурения из своего кабинета

Чтобы своевременно заметить малейшие отклонения, за процессом постоянно следит начальник буровой с коллегами. А о результатах бурения он каждые четыре часа сообщает в компанию.

Но более полную картину можно увидеть внутри станка. Здесь в кабинете прямо напротив бурильного оборудования за процессом круглосуточно следит бурильщик. Это рабочее место ни на миг не оставляют без присмотра, даже когда долото не работает.

Фото: Бурильщик Виталий Митрович на смене по 12 часов. На мониторах он видит процесс и показатели бурения. С помощью джойстика работник регулирует работу бурового станка

От профессионализма команды зависит скорость и стоимость работы

«Есть уже разведанные месторождения. Тогда мы бурим буровые скважины, чтобы увеличить добычу газа из них. В таком случае мы знаем, какие пласты под землей и сколько там газа. Сейчас мы находимся на новом месторождении, первую разведывательную скважину пробурили здесь в 2017 году. Специалисты знают, что здесь под землей может находиться газ. Но действительно ли это так и сколько его там, мы узнаем, только добравшись до плановой глубины», — объясняет начальник буровой в Полтавской области Владимир Сенюшкович.

Фото: Начальник буровой бригады Владимир Сенюшкович

По его словам, пласты газа на этой местности залегают неравномерно: где-то выше, где-то ниже. Собственно, такими же волнами здесь стелются поля и дороги. Поэтому нужно пробурить много разведывательных скважин, чтобы досконально изучить размещение пластов и создать 3D-модель месторождения.

Скважина, на которой сейчас работает Сенюшкович, вертикальная. Однако станок, который ее бурит, может производить и наклонно направленные. Такие буровые скважины бурят под углом 20−30 градусов, когда газ залегает под объектом, до которого трудно добраться. Также Укргазвидобування планирует освоить технологию горизонтального бурения: сначала бурят вертикально, а затем под землей продолжают делать это вдоль пласта. Такой способ позволяет получить больше газа из истощенных месторождений. По словам руководителя Укргазвидобування Олега Толмачева, в свое время США и Канаде удалось перейти от импорта к экспорту газа за счет освоения таких технологий бурения на истощенных месторождениях.

Несмотря на войну на протяжении 2022 года, Укргазвидобування пробурило 47 новых скважин, что почти равно довоенному периоду. Всего же их более 3 тысяч.

Фото: Бурильный станок Bentec

«На этой скважине мы работаем с 9 июля 2022 года. Ее проектная глубина — 6,55 км. На данный момент мы уже пробурили 6441 м (середина марта — авт.). Последние шаги медленные: порода жесткая, поэтому бурим до 10 м в сутки. Но все равно мы опережаем график на 60−70 суток», — делится ожиданиями Сенюшкович.

По его словам, время бурения удалось снизить за счет минимального количества осложнений и профессиональности бригады. Люди работают слаженно, не первый год, это влияет на скорость и стоимость процесса.

Хотя скважина и разведывательная, она все равно должна давать газ. Показатели могут быть разными.

После того как геологи проделают все поисковые работы, составят карты месторождений, станки будут бурить эксплуатационные скважины непосредственно для газодобычи.

Фото: Эти соединенные между собой трубы входят в землю уже почти на 6 км. Там долото бурит породу, чтобы добраться до залежей газа

«Этот станок мы приобрели в 2019 году. Это его третья скважина. Бригада уже привыкла работать на нем. Это оборудование более технологично, прочно и имеет большую грузоподъемность. А еще оно работает быстрее», — объясняет преимущества станка Владимир Сенюшкович.

Как бурят скважины: взгляд изнутри

Бурение происходит ступенчато. Конструкция скважины имеет вид телескопа — труба в трубе. Для этого сначала бурят долотом большого диаметра (660 мм), а для крепления стенок спускают трубы диаметром 508 мм и закачивают цемент в пространство между трубами и стенами скважины. Далее бурение продолжают долотом меньшего диаметра и крепят обсадными трубами соответственно меньшего размера. Так процесс длится до финального диаметра 127 мм.

Чтобы добраться на глубину более 6 км, девятиметровые трубы накручивают друг на друга с помощью ключа iron roughneck. Долото, углубляющее породу, периодически изнашивается, поэтому его меняют. Для этого из скважины поднимают по три соединенных трубы.

Фото: Эти трубы накручивают друг на друга и спускают на нужную глубину с помощью станка, бурящего скважину

«Мы уже заканчиваем процесс бурения. Сейчас, чтобы добраться до долота, нужно поднять 250 таких скрученных „троек“. Они весят 6,5 т. Этот процесс занимает около 20 часов. Спуск продолжается дольше», — объясняет Владимир. Трубы проверяют на целостность с помощью специального УЗИ-датчика, чтобы своевременно обнаружить микроповреждения и заменить их при необходимости. Это достаточно длительный процесс, требующий терпения и щепетильности, но пренебрегать им нельзя.

В общем, к технике безопасности здесь относятся ответственно. Находиться на территории можно только в специальной одежде и обуви, в каске и очках. Подниматься по лестнице станка — лишь держась за перила в перчатках.

Фото: Противовыбросовое оборудование, предотвращающее взрыв на скважине

Для защиты от аварийных ситуаций на станке установлено противовыбросовое оборудование. Оно красного цвета. По словам Владимира, если под землей газ будет под более высоким давлением, чем ожидалось, это оборудование сможет предотвратить взрыв. Это сохранит жизни людей и оборудование компании.

Самый дорогой и технологически сложный элемент станка — верхний привод. Благодаря ему станок бурит скважины быстрее «предшественников». Раньше, чтобы пробурить 6,5 км, потребовалось 2 года, сейчас процесс занимает 9−11 месяцев.

Весь этот бурильный организм подсоединен кабелями к мозгу станка — VFD-контейнеру. Здесь обрабатывается вся информация, поступающая с датчиков, а затем выводится на экран в виде «кардиограммы».

Фото: VFD-контейнер, куда стекается вся информация по датчикам

Всюду внутри бурильного станка есть специфический запах — это пахнет буровой раствор, идущий по трубам прямо к зоне работы долота. Там через отверстия он выходит наружу и вымывает горные породы, которые выбуривают станок.

С помощью насосов под давлением около 300 атмосфер раствор с измельченной долотом породой поднимается вверх, где проходит три стадии очистки. Частицы твердой породы хранят в резервуарах, а затем вывозят в специально отведенные места. Очищенный раствор используют повторно.

Фото: Вибросито отделяет буровой раствор от выбуренной породы. Далее жидкость используют повторно

Работники всегда с трепетом ожидают завершения бурения. Некоторые имеют предрассудки, как у спортсменов. Например, мужчины не бреются в финальные дни на скважине. До последнего не известно, что там под землей. Нечасто, но бывает так, что всю работу проделали зря: долото доходит до нужной глубины, а газа там нет. Начальник буровой говорит, что сейчас такое случается раз на 20 или 40 скважин.

После завершения бурения работники выполнят все необходимые работы для завершения скважины и разберут станок. По словам Владимира Сенюшковича, этот процесс длится до 14 дней.

«В конце концов, здесь оставят небольшое оборудование с несколькими кранами. Хотя это поисковая скважина, она все равно может давать газ, который будет транспортироваться по трубопроводам для дальнейшего использования», — объясняет Владимир. Следовательно, добытый буровиками украинский газ будет следовать дальше…

Фото: Глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов

Путь к дому: как ведется учет газа

О т пробуренной скважины по подземным трубам «голубое топливо» перетекает к установке комплексной подготовки газа (УКПГ). Там его очищают от механических примесей и жидкости. После этого он поступает в отделение переработки газа, где проходит подготовку в соответствии с требованиями Кодекса газотранспортной системы Украины. Это делают, чтобы газ из всех скважин имел одинаковые характеристики и был качественным.

После этого «голубое топливо» поступает на узел учета, где его учитывают по счетчику и передают в газотранспортную систему Украины.

Фото: Начальник одного из нефтегазовых промыслов ГПУ «Полтавагазвидобування» Марьян Коблик

«Задача таких объектов — учет газа и передача его в ГТС Украины. Это такая точка разграничения. Отсюда газ через ГТС поступает к потребителю или в газохранилища», — объясняет начальник одного из нефтегазовых промыслов ГПУ « Полтавагазвидобування» Марьян Коблик.

Фото: Узел учета газа нефтегазового промысла ГПУ Полтавагазвидобування

На этот узел ежесуточно по трубопроводам от УКПГ поступают сотни тысяч кубов газа. Далее газ проходит через сепараторы для доочистки, здесь же находится емкость для сбора жидкости. Но на этом этапе ее количество очень низкое, ведь газ поступает из объектов подготовки уже очищенным. По словам Марьяна Коблика, сепарационное оборудование используется только в случае технической аварии на объекте подготовки газа. Это некий дополнительный барьер, который заботится о том, чтобы свободная влага не попала в ГТС и не испортила оставшийся газ.

Фото: 1. Прибор, показывающий уровень влаги газа. 2. Счетчик газа

«Здесь находятся теплоизолированные контейнеры с замерными диафрагмами внутри. За счет перепада давления до и после них мы учитываем объем транспортируемого в ГТС газа», — объясняет Коблик и демонстрирует счетчики, показывающие, сколько газа и с какой скоростью перетекает в магистрали. Это же видно и на мониторах в вагончике оператора.

Фото: На мониторе видно, как газ двигается по узлу учета

Система полностью автоматизирована, что позволяет управлять процессом дистанционно в чрезвычайных ситуациях. В целом же на таких объектах круглосуточно находятся несколько работников.

Очищенный и готовый к потреблению газ по магистральным трубопроводам направляется в города и села по всей Украине. На местах он проходит через газораспределительные станции и пункты и попадает в дома украинцев.

На передовой энергофронта

«Из-за войны мы проходим сложный период. Когда российские военные были в Сумской области, они временно оккупировали один наш объект. К счастью, потерь среди людей и техники у нас не было. Работа не останавливалась даже во время боевых действий: все работало, мы дистанционно мониторили процесс», — говорит Марьян Коблик о своих объектах.

Фото: Марьян Коблик

Военное положение и опыт в прошлом году внесли свои коррективы в процессы работы Укргазвидобування. Сегодня действуют усиленные меры безопасности, есть соответствующие инструкции. Все сделано так, чтобы работа не прекращалась, несмотря на войну. А в случае возникновения аварийной ситуации движение газа можно было остановить дистанционно и предотвратить масштабные аварии или разрушения.

Фото: На объектах, стоящих в стороне от населенных пунктов, к газовщикам прибиваются бездомные животные. Ведущий инженер по охране труда Александр Осыко держит местного любимца Бориса

Сейчас газовщики постоянно на посту и готовы к любым ситуациям. Ведь на этот год у них есть сверхважная задача: удержать энергетический фронт Украины и добыть дополнительный 1 млрд кубов газа. Это позволит не импортировать «голубое топливо», а значит, сохранить деньги для нужд военных, переселенцев и на восстановление инфраструктуры прямо сейчас и после победы.