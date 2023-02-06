Нафтогаз планирует увеличить добычу на 1 млрд кубов — Чернышов 6 февраля, 15:02 Нафтогаз планирует пробурить 12 новых скважин в 2023 году (Фото:Алексей Чернышов via Facebook)

НАК Нафтогаз Украины планирует в 2023 году увеличить добычу на 1 млрд кубов и пробурить 12 скважин в западных областях.

НАК Нафтогаз Украины планирует увеличить свою добычу газа на 1 млрд кубометров в 2023 году.

Об этом заявил глава госкомпании Алексей Чернышов.

«Уже в этом году Нафтогаз должен увеличить свою добычу газа на 1 млрд кубометров», — заявил Чернышов.

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Также в компании планируют пробурить 12 новых скважин в западных областях Украины за 2023 год.

В Нафтогазе планируют создать достаточные резервы газа, чтобы успешно пройти следующий отопительный сезон.

Ранее в НАК Нафтогаз Украины заверили, что газа хватит до конца отопительного сезона. Дополнительный импорт топлива составил 1,1 млрд кубов.