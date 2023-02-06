Нафтогаз планирует увеличить добычу на 1 млрд кубов — Чернышов
Нафтогаз планирует пробурить 12 новых скважин в 2023 году (Фото:Алексей Чернышов via Facebook)
НАК Нафтогаз Украины планирует в 2023 году увеличить добычу на 1 млрд кубов и пробурить 12 скважин в западных областях.
НАК Нафтогаз Украины планирует увеличить свою добычу газа на 1 млрд кубометров в 2023 году.
Об этом заявил глава госкомпании Алексей Чернышов.
«Уже в этом году Нафтогаз должен увеличить свою добычу газа на 1 млрд кубометров», — заявил Чернышов.
Также в компании планируют пробурить 12 новых скважин в западных областях Украины за 2023 год.
В Нафтогазе планируют создать достаточные резервы газа, чтобы успешно пройти следующий отопительный сезон.
Ранее в НАК Нафтогаз Украины заверили, что газа хватит до конца отопительного сезона. Дополнительный импорт топлива составил 1,1 млрд кубов.