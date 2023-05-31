Алексей Чернышов: Нафтогаз договорился с инвесторами о путях реструктуризации еврооблигаций 2022/2026 годов 31 мая, 19:55 Новости компаний depositphotos

НАК «Нафтогаз Украины» достигла договоренностей с инвесторами о путях реструктуризации еврооблигаций со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года. Об этом сообщил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов по результатам встречи с владельцами еврооблигаций сегодня, 31 мая 2023 года.



Детальные предложения по реструктуризации были также одобрены правлением и наблюдательным советом компании. В итоге реструктуризация должна завершиться до конца июля 2023 года.

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«Мы стали еще на шаг ближе к выполнению обязательств перед инвесторами. Важно то, что нам удалось в тесном диалоге со всеми владельцами еврооблигаций найти оптимальные решения как для инвесторов, так и для нашей группы компаний», — отметил Алексей Чернышов.



«Продолжаем конструктивный диалог с владельцами еврооблигаций и получаем хорошие новости по этой теме! Мы достигли договоренностей с инвесторами о путях реструктуризации еврооблигаций со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года».

В дальнейшем соответствующее решение подлежит окончательному одобрению Кабинетом Министров Украины как акционером компании.



С условиями реструктуризации еврооблигаций можно ознакомиться на сайте компании по ссылкам: по облигациям со сроком погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года.

