Алексей Чернышев: в 2023 году Нафтогаз увеличит добычу газа на 1 млрд куб. м 20 февраля, 14:45 Новости компаний Председатель правления НАК «Нафтогаз України» Алексей Чернышев (Фото:НАК «Нафтогаз України»)

Группа Нафтогаз планирует за год увеличить добычу газа на 1 млрд куб. м, в январе 2023-го уже удалось перевыполнить запланированные показатели. Об этом рассказал председатель правления НАК «Нафтогаз України» Алексей Чернышев в интервью NV.



«Я уверен, что у нас достаточно собственного газа, чтобы обеспечить не один отопительный сезон. Нужно только сбалансировать процесс. В этом году у нас есть амбициозная цель — дополнительно добыть 1 млрд куб. м. Также ожидаем, что объемы увеличат и частные добывающие компании. Так что в 2023-м сможем иметь почти 19 млрд куб. м украинского газа», — отметил Алексей Чернышев.

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Тренд на увеличение добычи стал заметен уже в 4 квартале 2022 года за счет увеличения мощностей в западных областях.

«Укргазвидобування (в 2022 году — Ред.) добыло 12,5 млрд куб. м природного газа (товарного). А в январе этого года мы даже перевыполнили запланированные показатели», — сообщил глава Нафтогаза.