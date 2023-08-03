Нужно больше денег. Почему АРМА забирает у Нафтогаза бывшую сеть GLUSCO 3 августа, 20:35 Сюжет NV Премиум Нафтогаз изменил название сети АЗС с GLUSCO на U.GO (Фото:U.GO via facebook)

Сеть АЗС U.GO, которая ранее была известна как GLUSCO, отбирают у Нафтогаз Украины. В АРМА считают, что «дочка» НАК не справилась с задачей эффективного управления сетью. Будут искать кого-то другого.

В конце июня Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) начало проверку эффективности управления отдельными объектами. «АРМА начинает проверки по наиболее резонансным и важным для государства кейсам. Наша цель очень четкая — управление активами на миллиарды гривен должно быть эффективным и приносить бюджету воюющей страны надлежащие доходы», — заявила недавно назначенная глава АРМА Елена Дума.

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В частности речь шла о сети АЗС GLUSCO, которую связывали с окружением Виктора Медведчука и которую в прошлом году передали в управление «дочерней» компании НАК Нафтогаз Украины.

Уже сегодня сеть, которая в прошлом году сменила название на U.GO, решили вернуть в АРМА и искать нового управляющего. Что произошло и как это объясняют обе стороны — разбор NV Бизнес.