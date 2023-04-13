Алексей Чернышов: Суд в Гааге обязал россию заплатить $5 млрд компенсации за убытки и утраченное имущество Нафтогаза в Крыму 13 апреля, 12:06 Новости компаний Нафтогаз

$5 млрд — такую компенсацию российская федерация обязана уплатить Нафтогазу за ущерб, причиненный захватом активов компаний Группы Нафтогаз в АР Крым в 2014 году. Такое решение принял Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге 12 апреля 2023 года.

«Команда Нафтогаза имеет победу на энергетическом фронте. Несмотря на попытки России помешать правосудию, Арбитражный трибунал обязал РФ компенсировать Нафтогазу убытки в размере $5 млрд. Речь идет о последствиях захвата россией наших активов в Крыму в 2014 году. Теперь россия должна выполнить это решение в соответствии со своими обязательствами по международному праву», — прокомментировал глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов.

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Арбитражный трибунал подтвердил, что россия должна в полном объеме компенсировать ущерб Нафтогазу, вызванный незаконным захватом россией активов компаний Группы Нафтогаз в Крыму.



Арбитражные решения можно исполнять через механизм принудительного исполнения. После этого, в случае отказа России от добровольного исполнения решения суда, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, Нафтогаз имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы Российской Федерации.



Суд установил, что сумма такой компенсации должна быть равна справедливой рыночной стоимости активов Нафтогаза до момента их экспроприации. Несмотря на то, что россия настаивает на том, что Нафтогаз не имеет права на какую-либо компенсацию за экспроприацию его активов, Арбитражный трибунал не согласился с таким утверждением.



Сумма компенсации, установленная этим решением, является самой большой суммой, присужденной Международным арбитражным трибуналом в качестве компенсации за экспроприацию россией активов в Крыму.



Кроме этого, суд принял решение, что Россия должна возместить Нафтогазу расходы, связанные с этим арбитражным производством.