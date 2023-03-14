Надели браслет. Суд избрал меру пресечения для Коболева 14 марта, 17:44 Андрей Коболев (Фото:Нафтогаз Украины)

Высший антикоррупционный суд принял решение о мере пресечения для экс-главы Нафтогаза Украины Андрея Коболева: обязал носить браслет и оставил залог в 229 млн грн.

14 марта судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры по изменению меры пресечения бывшему главе Нафтогаза Украины Андрею Коболеву. Об этом сообщает Transparency International Ukraine в Telegram-канале.

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Следовательно, теперь Коболев обязан:

— уплатить 229 млн грн залога, а не 365 млн, как просил прокурор САП;

— к возложенным на Коболева обязанностям: воздерживаться от общения со свидетелями, сдать паспорта и т. п. добавляется новое — носить электронный браслет.

Срок действия меры пресечения — два месяца с момента оглашения судьей ВАКС, однако не более срока досудебного расследования.

«Фактически решение перенесли на апелляцию. Проще: остался на свободе, но обязали носить браслет», — прокомментировал решение суда нардеп Ярослав Железняк.

Как сообщалось, 19 января НАБУ и САП сообщили Коболеву о подозрении в том, что в 2018 году он, злоупотребляя служебным положением, обеспечил выплату премий более чем на 229 млн грн. Тогда прокурор просил о содержании Коболева под стражей с альтернативой залога в размере 365 млн грн, но ВАКС не избрал ему меру пресечения.

САП обжаловала решение суда — Апелляционная палата ВАКС 1 марта избрала Коболеву меру пресечения в виде залога в 229 млн грн.

Несмотря на то, что на залог Коболеву собирали донатами, по состоянию на 7 марта, по данным САП, было внесено лишь 96,6 млн грн.

После чего прокурор САП обратился в суд с ходатайством увеличить сумму залога до 365 млн грн.