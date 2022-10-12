Чтобы никто не «выпрыгнул». Нардеп Железняк опубликовал перечень компаний и имущества, которые могут национализировать по решению СНБО 12 октября, 18:32 Россия (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал список компаний и имущества, принадлежащих РФ или ее резидентам. СНБО может принять решение об их национализации.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк, первый заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, в своем Telegram-канале опубликовал список компаний и активов, которые могут быть национализированы в Украине. «Еще 5 августа Кабмин одобрил список из 903 объектов, подлежащих национализации», — написал Железняк.

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По его данным, 79 пунктов — это корпоративные права, 824 — движимое имущество. (в т.ч. вагоны, суда, наземный транспорт и т. п. ).

Список был одобрен и в середине августа передан в СНБО. Но до сих пор неизвестно, что дальше с этими санкциями.

«А чтобы проследить, успел ли кто-нибудь „выпрыгнуть“ из списков Кабмина или нет, сбрасываю в комментарии приложения с полным перечнем этих объектов под санкции», — написал нардеп.

Среди наиболее известных украинских компаний, среди владельцев которых есть Российская Федерация или ее резиденты:

Энергомашспецсталь;

Брокард;

Краматорский цементный завод — Пушка;

Крюковский вагоностроительный завод ( 25% уставного капитала);

25% уставного капитала); Галичфарм;

Татнефть-АЗС-Украина, Полтава-Капитал и Харьков-Капитал ( все принадлежат Татнефти);

все принадлежат Татнефти); Аэрок и т. д.

Также в перечне есть небольшие компании, связанные с UC Rusal, Газпромом и т. д.

Следует отметить, что значительная часть компаний находятся в АР Крым или той части Донецкой и Луганской областей, которые были оккупированы в 2014 году.

Кроме того, Железняк отметил, что в перечне КМУ нет многих очень известных людей.

«Как раз сегодня с коллегами подготовили и отправили обращение в БЭБ и Офис Прокурора с перечнем лиц, фигурировавших в многочисленных публикациях СМИ и в реестре НАПК», — написал нардеп.

В Депутатском обращении, копию которого он опубликовал, речь идет об Аркадии Ротенберге, Александре Бабакове, Евгении Гинере, Михаиле Фридмане, Германе Хане и Петре Авене.

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