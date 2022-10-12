Чтобы никто не «выпрыгнул». Нардеп Железняк опубликовал перечень компаний и имущества, которые могут национализировать по решению СНБО
Россия (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)
Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал список компаний и имущества, принадлежащих РФ или ее резидентам. СНБО может принять решение об их национализации.
Народный депутат Украины Ярослав Железняк, первый заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, в своем Telegram-канале опубликовал список компаний и активов, которые могут быть национализированы в Украине. «Еще 5 августа Кабмин одобрил список из 903 объектов, подлежащих национализации», — написал Железняк.
По его данным, 79 пунктов — это корпоративные права, 824 — движимое имущество. (в т.ч. вагоны, суда, наземный транспорт
Список был одобрен и в середине августа передан в СНБО. Но до сих пор неизвестно, что дальше с этими санкциями.
«А чтобы проследить, успел ли кто-нибудь „выпрыгнуть“ из списков Кабмина или нет, сбрасываю в комментарии приложения с полным перечнем этих объектов под санкции», — написал нардеп.
Среди наиболее известных украинских компаний, среди владельцев которых есть Российская Федерация или ее резиденты:
- Энергомашспецсталь;
- Брокард;
- Краматорский цементный завод — Пушка;
- Крюковский вагоностроительный завод ( 25% уставного капитала);
- Галичфарм;
- Татнефть-АЗС-Украина, Полтава-Капитал и Харьков-Капитал (все принадлежат Татнефти);
- Аэрок
и т. д.
Также в перечне есть небольшие компании, связанные с UC Rusal, Газпромом
Следует отметить, что значительная часть компаний находятся в АР Крым или той части Донецкой и Луганской областей, которые были оккупированы в 2014 году.
Кроме того, Железняк отметил, что в перечне КМУ нет многих очень известных людей.
«Как раз сегодня с коллегами подготовили и отправили обращение в БЭБ и Офис Прокурора с перечнем лиц, фигурировавших в многочисленных публикациях СМИ и в реестре НАПК», — написал нардеп.
В Депутатском обращении, копию которого он опубликовал, речь идет об Аркадии Ротенберге, Александре Бабакове, Евгении Гинере, Михаиле Фридмане, Германе Хане и Петре Авене.
Forbes Украина сегодня опубликовал интервью с Денисом Малюской, министром юстиции Украины. Он рассказал, что многими связывающими с российскими бизнесменами активами владеют номинальные собственники. «Построить цепочку от них до реальных бенефициаров крайне сложно», — говорит Малюска.