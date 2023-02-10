БЭБ отстранила начальника киевского отделения. Подчиненный погорел на взятке 10 февраля, 14:36 Начальника территориального управления БЭБ в Киеве отстранили (Фото:БЭБ)

Начальника киевского БЭБ отстранили от обязанностей после того, как его подчиненній попался на взятке.



Директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник отстранил от обязанностей начальника территориального управления Бюро в Киеве и области.

Об этом говорится в сообщении Бюро экономической безопасности.

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Такое решение руководство БЭБ приняло в связи с задержанием старшего детектива из киевского теруправления Бюро по подозрению в получении взятки в размере $1200.

Как говорится в сообщении БЭБ, в месяц этот сотрудник «консультировал» организаторов сети нелегальных игровых залов и обещал им «решить проблемные вопросы в Бюро».

Ранее задержанный занимался противодействием нелегальному игорному бизнесу в другом правоохранительном органе, но никакого отношения к расследованию преступлений в этой сфере во время работы в БЭБ не имел.

Сотрудники центрального аппарата БЭБ проводят по данному факту служебное расследование.

Ранее БЭБ передало в управление АРМА железную руду, принадлежащую российскому олигарху.