НАБУ завершило расследование хищения Надра Украины

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование девяти подозреваемым в нанесении 2,2 млн грн убытков госпредприятия Надра Украины Черниговнефтегазгеология.
Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
Сторона защиты получила доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.
В частности, директор, инженер, директор частной компании и пять работников Прилуцкой нефтегазоразведывательной экспедиции госпредприятия подозревают в злоупотреблении своим служебным положением.
Следствие установило, что подразделение Надра Украины - Черниговнефтегазгеология в июле 2016 передало в аренду 248 бурильных труб стоимостью 2,2 млн грн частной компании. Последняя сразу предоставила их в субаренду связанной с ней структуре.
"Эта структура должна была вернуть это оборудование в сентябре 2016 года, но этого не сделала. Хотя по бумагам выглядело так, что бурильные трубы будто возвращено", - отметили в НАБУ.
В дальнейшем, по мнению следствия, работники Черниговнефтегазгеология пытались скрыть факт отсутствия этих труб и составили поддельные документы о отбраковке и переводе оборудования в лом черных металлов.
Отметим, что расследование приведенных фактов начато в марте 2017 года. О подозрении лицам сообщено весной 2018 года.
Журнал НВ
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