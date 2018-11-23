НАБУ завершило расследование хищения Надра Украины

Работников предприятия подозревают в хищении имущества на 2,2 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование девяти подозреваемым в нанесении 2,2 млн грн убытков госпредприятия Надра Украины Черниговнефтегазгеология.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Сторона защиты получила доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.

В частности, директор, инженер, директор частной компании и пять работников Прилуцкой нефтегазоразведывательной экспедиции госпредприятия подозревают в злоупотреблении своим служебным положением.

Следствие установило, что подразделение Надра Украины - Черниговнефтегазгеология в июле 2016 передало в аренду 248 бурильных труб стоимостью 2,2 млн грн частной компании. Последняя сразу предоставила их в субаренду связанной с ней структуре.

"Эта структура должна была вернуть это оборудование в сентябре 2016 года, но этого не сделала. Хотя по бумагам выглядело так, что бурильные трубы будто возвращено", - отметили в НАБУ.

В дальнейшем, по мнению следствия, работники Черниговнефтегазгеология пытались скрыть факт отсутствия этих труб и составили поддельные документы о отбраковке и переводе оборудования в лом черных металлов.

Отметим, что расследование приведенных фактов начато в марте 2017 года. О подозрении лицам сообщено весной 2018 года.