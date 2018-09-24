НАБУ заинтересовалось покупкой локомотивов General Electric для Укрзализныци

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Депутат через суд обязал НАБУ расследовать
Фото: Евгений Кравцов/Facebook

Депутат через суд обязал НАБУ расследовать "существенное превышение цен" на локомотивы GE

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) получили доступ к документам государственного Укрэксимбанка, которые касаются закупки локомотивов General Electric и передачи их в финансовый лизинг компании Укрзализныця.

Об этом говорится в определении Соломенского районного суда Киева, передает профильный портал Finbalance.

В частности, детективы НАБУ получили временный доступ к документам, с возможностью изъятия копий.

Кроме того, НАБУ получит доступ к документам относительно согласования Кабмином и другими центральными органами исполнительной власти получения в пользование локомотивов на условиях финансового лизинга.

Детективы также проверят результаты тестовых испытаний локомотивов GE ТЭ3А в Украине и обоснованием выбора этой компании как продавца и производителя локомотивов.

Расследование начато по заявлению народного депутата (его имя и фамилия не уточняется). Депутат заявил, что "лизингодателем и лизингополучателем было допущено существенное превышение цен на указанные локомотивы в сравнении с рыночными ценами, по которым осуществлялась поставка локомотивов другим покупателям".

Соглашение между Укрзализныцей и GE на сумму около $1 млрд предусматривает обновление и модернизацию тягового подвижного состава. На первом этапе планируется поставка УЗ 30-ти магистральных тепловозов.

При этом 10% составляющих производства должно быть локализовано в Украине. Впоследствии локомотивы будут состоять из не менее 40% украинских комплектующих. Стоимость локомотивов – $4,7 млн за каждый. В целом сумма контракта первой партии составляет $140 млн.

В Украину уже прибыл первый локомотив General Electric.

 

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