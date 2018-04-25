НАБУ решило забрать Одесский аэропорт у Кауфмана и Грановского

По словам Сытника, сейчас проверяется целый ряд лиц на причастность к незаконному отчуждению из коммунальной собственности аэропорта

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовит иск о возврате Одесского аэропорта в коммунальную собственность.

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает Интерфакс-Украина.

"Что касается аэропорта, ситуация достаточно давняя... Проверяется целый ряд лиц на причастность к незаконному отчуждению из коммунальной собственности аэропорта, не только господин Труханов (действующий мэр Одессы Геннадий Труханов – ред.)", - сказал он.

По его словам, дело достаточно сложное, но детективы Бюро сейчас "фактически усматривают возможность подготовки подозрений".

"По этому делу важно не только проводить расследование, но и в целом поставить вопрос относительно дальнейшей судьбы аэропорта. Потому что там, если вы знаете, был иск горсовета и было решение о возвращении аэропорта назад в коммунальную собственность, но почему-то позднее было подписано мировое соглашение и аэропорт остался у тех бенефициаров, интересы которых лоббировали на сессии, когда принималось решение по передаче аэропорта", - рассказал Сытник.

По его словам, в расследование дела по Одесскому аэропорту расследуется и уголовная составляющая, и возможность возвращения аэропорта в коммунальную собственность.

"Фактически мы сейчас рассматриваем возможность подачи иска, готовятся материалы для этого иска для возвращения аэропорта", - добавил директор НАБУ.

По данным СМИ, в 2011 году, якобы вопреки требованиям законодательства, состоялось отчуждение коммунального имущества международного аэропорта Одесса в пользу предпринимателей Бориса Кауфмана и Александра Грановского. Через них объект взяла под контроль так называемая "семья" бывшего президента Януковича. Отчуждение состоялось в результате создания Одесским городским советом и компании Одесса эйрпорт девелопмент (бенефициарными владельцами которого на тот момент были Кауфман и Грановский) совместного предприятия Международный аэропорт Одесса, в уставный фонд которого было передано имущество аэропорта. В созданном предприятии община получила 25% уставного капитала, остальные 75% отошли частным предпринимателям.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июня 2016 года. Главным фигурантом производства является мэр Одессы Труханов.

В апреле 2018 года Одесский аэропорт арестовали, а имущество передали Агентству по управлению коррупционными активами.