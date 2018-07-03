НАБУ получило доступ к банковским документам ДТЭК Ахметова

Соломенский райсуд разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) получить доступ к банковским документам ДТЭК Днепроэнерго и ДТЭК Востокэнерго в Первом украинском международном банке.

Об этом говорится в решении суда.

Таким образом, НАБУ получило доступ к данным счетов указанных компаний, выпискам по движению денег на счетах, данных о платежах и их назначении.

НАБУ также в судебном ходатайстве отметило, что на протяжении 2016-2017 годов чиновники Нацкомиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг принимали решения в интересах холдинга ДТЭК.

Расследованием детективов установлено, что постановлениями НКРЭКУ от 29 апреля 2016 года №769 и от 29 января 2016 года №2385 установлен алгоритм распределения средств между производителями электрической энергии за отпущенную электроэнергию и проведения расчетов за электрическую энергию, потребленную угледобывающими предприятиями, в результате чего необоснованно предоставлялись преимущества предприятиям холдинга ДТЭК.

Действия чиновников НКРЭКУ НАБУ квалифицирует по ч. 2 ст. 364 УК Украины, как злоупотребление служебным положением.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.