Схемы на 62,5 млн грн. НАБУ объявило о подозрении заместителю минагрополитики Высоцкому, в министерстве его вину отрицают 25 августа, 12:48 Тарас Высоцкий (Фото:NV)

НАБУ и САП объявили, что разоблачили злоупотребления на сумму 62,5 млн грн при закупке Укрзализныцей продуктов для обеспечения потребностей государства в период военного положения.

Как сообщает НАБУ, подозрения получили экс-заместитель министра экономики и первый заместитель минагрополитики Тарас Высоцкий. В Минагрополитики вину последнего отрицают.



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Отмечается, что правоохранители разоблачили две схемы.

Эпизод 1

В марте 2022 года в связи с полномасштабным вторжением РФ возникла потребность в закупке пищевой продукции для обеспечения насущных потребностей государства в условиях военного положения.

В НАБУ утверждают, что первый заместитель министра агрополитики реализовал схему, которая предусматривала закупку для нужд областных военных администраций за счет Укрзализныци продукции по значительно завышенным ценам у выбранной компании. Эта же компания закупала продукцию по рыночным ценам у польского производителя через контролируемую фирму-посредницу, связанную родственной связью с руководителем компании. Стоимость килограмма товара при этом искусственно увеличивалась ориентировочно на 150% (с 30 грн до 75 грн).

«Топ-чиновник, злоупотребляя властью и служебным положением, обеспечил согласование соответствующих счетов на оплату и актов выполненных работ, а также перевод средств на счет компании. При этом он был осведомлен о реальной стоимости продукции на внутреннем рынке, поскольку он регулярно получал данные госстата о фактических ценах на рынке. Также он осознавал возможность приобретения продукции у украинских производителей, однако сознательно игнорировал этот факт», — утверждают в НАБУ.

Таким образом «из-за действий чиновника» с марта по август 2022 года Укрзализныця переплатила этой компании более 28,8 млн грн (с НДС).

Эпизод 2

В этот же период с участием упомянутого в первом эпизоде топ-чиновника имела место аналогичная схема, заявляют в НАБУ. Продукты для нужд государства закупались по завышенным ценам у другой подконтрольной компании. Она же через «свою» фирму-посредницу покупала продукцию у турецкого производителя по рыночным ценам. Как и в первом эпизоде, завышение цены происходило именно на этапе продажи продукции одной подконтрольной компанией другой, а каждый килограмм дорожал почти на 100% (с 30 грн до 55 грн).

«Для обеспечения закупки продукции у этой компании к схеме кроме первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия также привлекли действующего на тот момент заместителя министра экономики. Он, в частности, скрывал данные о наличии более выгодных предложений от других участников рынка, включая украинских производителей», — говорят в НАБУ.

Из-за действия этой схемы в период с марта по август 2022 года Укрзализныця переплатила подконтрольной участникам компании 33,7 млн грн. После получения оплаты деньги выводились на зарубежную компанию с признаками фиктивности для дальнейшей легализации. Также обнаружены черновые записи у одного из участников сделки со схемой распределения неправомерной выгоды.

По итогам этих двух эпизодов Укрзализныця понесла убытки в размере 62,5 млн грн.

О подозрении сейчас сообщили:

первому заместителю министра аграрной политики и продовольствия — ч. 2 ст. 364 УК Украины;

экс-заместителю министра экономики ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие продолжается, устанавливаются другие возможные участники преступления.

Должность первого заместителя минаграрополитики занимает Тарас Высоцкий. Минагрополитики отрицает вину Высоцкого и утверждает, что НАБУ ошиблось в расчетах.

«Следствие не учитывает, что Государственная служба статистики Украины за период марта-мая 2022 года предоставляет цены по макаронам из твердых сортов пшеницы за 500 гр, а осуществлялась закупка 1 кг, а потому цена составляла более 72 грн за кг, что исключает убытки. Очевидно, что указанная важная арифметическая ошибка должна быть следствием учтена и исправлена», — заявили в министерстве.