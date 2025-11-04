Германия выдала Украине фигуранта дела НАБУ о растрате 100 млн грн в Энергоатоме (Фото: НАБУ)

Германия выдала Украине фигуранта дела Национального антикоррупционного бюро, которого подозревают в причастности к завладению почти 100 миллионами гривень АО НАЭК Энергоатом .

Его задержали в апреле 2025 года, сообщается на сайте НАБУ. Экстрадированного передали сотрудникам Национального антикоррупционного бюро в международном пункте пропуска Краковец-Корчова на границе с Польшей.

Детективы НАБУ объявили мужчину в розыск еще в ноябре 2023 года.

Подозреваемый — бывший директор строительной компании КБР, которая была подрядчиком при строительстве Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне.

По версии следствия, в 2020—2021 годах организованная группа, куда входил подозреваемый, присвоила средства, предназначенные для строительства хранилища. Частная компания поставляла оборудование системы радиационного контроля по завышенным ценам. Закупив его по рыночной стоимости, подрядчик продал Энергоатому втрое дороже.

Разницу в почти 100 миллионов участники группы якобы распределили между собой.

Фото: НАБУ

В феврале 2025 года стало известно о том, что НАБУ открыло дело по растрате сотен миллионов на строительстве новых атомных блоков.