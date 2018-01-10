Набсовет выбрал главой Приватбанка математика из Праги

Наблюдательный совет Приватбанка 10 января назначил уроженца Чехии Петра Крумханзла на должность председателя правления, и подал документы в Национальный банк Украины на его утверждение.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"Мы прежде всего руководствовались такими критериями, как высокий профессионализм, опыт работы в ведущих банках ЕС, ориентированность на результат, основательный опыт по операционному управлению и внедрению инструментов контроля", - отметил глава наблюдательного совета Энгин Акчакоча.

51-летний Петр Крумханзл закончил Карлов университет в Праге со степенью кандидата наук по математике в 1990 году.

Ранее работал в должности члена правления по операционным вопросам в украинском Райффайзен Банке Аваль, а также члена правления по операционным вопросам в созданной правительством Австрии компании по управлению проблемными активами Heta Asset Resolution.

Его последний опыт работы был связан с рынком Китая, где в должности члена правления по операционным вопросам Home Credit он руководил всеми операциями банка.

Напомним, в конце июня глава правления Приватбанка Александр Шлапак подал в отставку. Позже наблюдательный совет Приватбанка выбрала международную компанию по подбору управленческого персонала Amrop Executive Search Ukraine для поиска кандидатов на должность главы правления.

Кроме того, среди претендентов на нового главу ПБ был немецкий банкир Райнер Мюллер-Ханке.