Новый состав. Набсовет Нафтогаза возглавил канадец Марино 10 февраля, 16:15 Пресс-зал в НАК Нафтогаз Украины (Фото:Артем Ильин)

Новый наблюдательный совет НАК Нафтогаз Украины возглавил Энтони Марино.

Новый Набсовет НАК Нафтогаз Украины избрал своим главой канадца Энтони Марино, который сейчас возглавляет энергетическую компанию Tenaz Energy.

Об этом говорится в заявлении компании.

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Такое решение было принято в рамках заседания наблюдательного совета компании сегодня, 10 февраля 2023 года.

«Новоизбранный наблюдательный совет Нафтогаза начинает свою работу», — отметил глава НАК Алексей Чернышов.

Ранее Марино занимал должности исполнительного директора, президента и СЕО международной компании по разведке и добыче углеводородов с рыночной капитализацией $4 млрд Vermilion Energy.

В течение 2002−2020 годов Марино работал в наблюдательных советах и советах директоров шести компаний и организаций. Марино является гражданином США и Канады.

В конце января Кабмин назначил новый состав наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины. Наблюдательный совет НАК теперь состоит из 6 членов.