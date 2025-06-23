Укрэнерго получила нового руководителя — что о нем известно

23 июня, 15:16
Поделиться:
Виталий Зайченко стал новым руководителем Укрэнерго (Фото: Укрэнерго)

Виталий Зайченко стал новым руководителем Укрэнерго (Фото: Укрэнерго)

Наблюдательный совет НЭК Укрэнерго избрал председателем правления компании Виталия Зайченко.

Об этом сообщил председатель энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус.

Зайченко занимал должности главного диспетчера и члена правления компании.

Согласно информации на сайте Укрэнерго, он отвечал за централизованное оперативно-технологическое управление ОЭС Украины, координацию параллельной работы ОЭС Украины с энергообъединением ENTSO-E, обеспечение надежной и бесперебойной передачи электроэнергии от объектов генерации к энергоснабжающим компаниям, соблюдение требований энергетической безопасности Украины.

Реклама

Читайте также:
Из команды нового руководителя. Нафтогаз назначил двух членов правления

Также он обеспечивал планирование балансов и режимов работы ОЭС Украины.

«Свой карьерный рост как квалифицированного специалиста начал с инженера службы оптимизации электрических режимов Укрэнерго еще в 1996 году», — сообщает Укрэнерго — «Принимал активное участие в исследованиях для создания острова Бурштынской ТЭС и возможности синхронного объединения ОЭС Украины с энергообъединением ENTSO-E».

Зайченко получил инженерное образование по специальности «электрические станции» в Национальном техническом университете Киевский политехнический институт.

Как сообщалось, в феврале наблюдательный совет НЭК Укрэнерго объявил конкурс на должность председателя правления компании. Сопровождать этот конкурс будет консалтинговая компания Korn Ferry.

В декабре 2024 года Кабмин завершил формирование нового наблюдательного совета Укрэнерго.

2 сентября 2024 года наблюдательный совет Укрэнерго проголосовал за увольнение Владимира Кудрицкого с должности руководителя компании.

При этом 5 сентября наблюдательный совет Укрэнерго назначил исполняющим обязанности председателя правления Алексея Брехта.

Редактор: Александр Дмитриенко

Теги:   Укрэнерго Энергетика Электроэнергия Новые кадры Кадры Топ-менеджеры

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости
X