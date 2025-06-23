Укрэнерго получила нового руководителя — что о нем известно
Виталий Зайченко стал новым руководителем Укрэнерго (Фото: Укрэнерго)
Наблюдательный совет НЭК Укрэнерго избрал председателем правления компании Виталия Зайченко.
Об этом сообщил председатель энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус.
Зайченко занимал должности главного диспетчера и члена правления компании.
Согласно информации на сайте Укрэнерго, он отвечал за централизованное оперативно-технологическое управление ОЭС Украины, координацию параллельной работы ОЭС Украины с энергообъединением ENTSO-E, обеспечение надежной и бесперебойной передачи электроэнергии от объектов генерации к энергоснабжающим компаниям, соблюдение требований энергетической безопасности Украины.
Также он обеспечивал планирование балансов и режимов работы ОЭС Украины.
«Свой карьерный рост как квалифицированного специалиста начал с инженера службы оптимизации электрических режимов Укрэнерго еще в 1996 году», — сообщает Укрэнерго — «Принимал активное участие в исследованиях для создания острова Бурштынской ТЭС и возможности синхронного объединения ОЭС Украины с энергообъединением ENTSO-E».
Зайченко получил инженерное образование по специальности «электрические станции» в Национальном техническом университете Киевский политехнический институт.
Как сообщалось, в феврале наблюдательный совет НЭК Укрэнерго объявил конкурс на должность председателя правления компании. Сопровождать этот конкурс будет консалтинговая компания Korn Ferry.
В декабре 2024 года Кабмин завершил формирование нового наблюдательного совета Укрэнерго.
2 сентября 2024 года наблюдательный совет Укрэнерго проголосовал за увольнение Владимира Кудрицкого с должности руководителя компании.
При этом 5 сентября наблюдательный совет Укрэнерго назначил исполняющим обязанности председателя правления Алексея Брехта.