Об этом сообщил председатель энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус.

Зайченко занимал должности главного диспетчера и члена правления компании.

Согласно информации на сайте Укрэнерго, он отвечал за централизованное оперативно-технологическое управление ОЭС Украины, координацию параллельной работы ОЭС Украины с энергообъединением ENTSO-E, обеспечение надежной и бесперебойной передачи электроэнергии от объектов генерации к энергоснабжающим компаниям, соблюдение требований энергетической безопасности Украины.

Также он обеспечивал планирование балансов и режимов работы ОЭС Украины.

«Свой карьерный рост как квалифицированного специалиста начал с инженера службы оптимизации электрических режимов Укрэнерго еще в 1996 году», — сообщает Укрэнерго — «Принимал активное участие в исследованиях для создания острова Бурштынской ТЭС и возможности синхронного объединения ОЭС Украины с энергообъединением ENTSO-E».

Зайченко получил инженерное образование по специальности «электрические станции» в Национальном техническом университете Киевский политехнический институт.

Как сообщалось, в феврале наблюдательный совет НЭК Укрэнерго объявил конкурс на должность председателя правления компании. Сопровождать этот конкурс будет консалтинговая компания Korn Ferry.

В декабре 2024 года Кабмин завершил формирование нового наблюдательного совета Укрэнерго.

2 сентября 2024 года наблюдательный совет Укрэнерго проголосовал за увольнение Владимира Кудрицкого с должности руководителя компании.

При этом 5 сентября наблюдательный совет Укрэнерго назначил исполняющим обязанности председателя правления Алексея Брехта.