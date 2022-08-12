Европа напомнила. Минэкономики должно ускорить формирование наблюдательного совета Нафтогаза 12 августа, 14:22 Нафтогаз Украины (Фото:Valentin Ogirenko / Reuters)

Послы Большой семерки призвали украинских чиновников ускорить избрание наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины и обсудили подготовку к отопительному сезону.

Послы стран Большой семерки (G7) призвали ускорить процесс формирования наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины.

«Акцентируем на важности назначения наблюдательного совета Нафтогаза Украины в кратчайшие сроки», — говорится на странице G7AmbReformUA (Послы G7 за реформу в Украине) в twitter.

Видео дня

Публикация была сделана после встречи послов с министром энергетики Германом Галущенко, министром развития громад и территорий Алексеем Чернышовым, главой НАК Нафтогаз Украины Юрием Витренко и главой НЭК Укрэнерго Владимиром Кудрицким. Во время встречи обсуждалась подготовка Украины к отопительному сезону.

#G7 ambassadors met with @G_Galushchenko, O.Chernyshov, Y.Vitrenko and V. Kudrytsky to discuss preparations for the winter season and emphasised the importance of @NaftogazUkraine’s supervisory board being appointed as soon as possible. #StandWithUkraine@minregion_ua pic.twitter.com/lniwQ9HKCo — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) August 12, 2022

Министерство экономики Украины объявило конкурс по отбору четырех независимых членов набсовета Нафтогаза в октября 2021 года, а утверждение нового состава ожидалось в феврале 2022 года. В период отсутствия набсовета часть его функций выполняет Кабинет министров в рамках собраний акционеров, утверждая необходимые решения.

Недавно Кабинет министров Украины не разрешил Нафтогазу совершить платеж по еврооблигациям, в результате чего НАК объявил дефолт.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.