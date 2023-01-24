Почти новые лица. Кабмин назначил новый состав наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины — кто туда попал 24 января, 13:49 Пресс-зал в НАК Нафтогаз Украины (Фото:Артем Ильин)

Назван новый состав наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины.

Сегодня Кабинет министров Украины назначил победителей отбора на должности членов наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины. Об этом сообщили собственные источники NV Бізнес в Кабмине.

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Наблюдательный совет НАК теперь состоит из 6 членов.

В качестве независимых членов назначены:

Анфиннсен Тор Мартин;

Ван дер Хейден Людо Альберт Г.;

Марино Энтони Уильям;

Хуквей Ричард Марк.

Тор Мартин Анфиннсен — с 1991 по 2022 гг работал в норвежской газодобывающей компании Equinor (ушел на пенсию в мае 2022 года с должности старшего вице-президента). Сейчас — старший советник Boston Consulting Group (BCG).



Энтони Марино — CEO и президент канадской энергетической компании Tenaz, бывший президент и CEO Vermilion Energy (Канада).

Людо Ван дер Хейден — специалист по корпоративному управлению, профессор и бывший декан бизнес-школы INSEAD.

Ричард Хуквей (Richard Hookway) — с 1983 по 2018 работал в различных структурах BP. После этого два года был CEO Centrica (Великобритания). Сейчас состоит в набсоветах нескольких британских компаний.

В качестве представителей государства назначены:

Наталья Бойко;

Ростислав Шурма.

Наталия Бойко последнее время работала советницей премьер-министра Украины по вопросам энергетики.

Ростислав Шурма — заместитель главы Офиса президента Украины.

Отметим, что Людо ван дер Хейден и Наталия Бойко также были членами предыдущего состава наблюдательного совета компании.

Напомним, что с 27 сентября 2021 года НАК Нафтогаз Украины работает без наблюдательного совета. Тогда были уволены представители государства. С этого времени функции наблюдательного совета выполнял Кабинет министров Украины.