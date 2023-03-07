Попадет ли Коболев за решетку. На залог за экс-главу Нафтогаза собрали менее половины необходимой суммы
Андрей Коболев, экс-глава правления Нафтогаза (Фото:Нафтогаз)
На залог для экс-главы НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева было собрано 106 млн грн при установленной судом сумме в 229 млн грн.
Эти средства были перечислены на депозитный счет Апелляционной палаты ВАКС, сообщил в Facebook владелец инвесткомпании Concord Capital Игорь Мазепа, один из инициаторов по сбору средств на залог.
«Всего за три рабочих дня нашу инициативу поддержали 1982 неравнодушных, что позволило нам совместно с ОО Демсокира собрать 106 005 881 гривень 78 копеек», — написал он.
Эту информацию подтвердил и сам Андрей Коболев.
«Собраны и внесены на казначейский счет более 106 миллионов гривень (1982 транзакции) — это почти половина того, что требовалось по последнему решению суда», — написал он в Facebook.
Коболев также прокомментировал ситуацию со своими счетами и денежными средствами на них. По словам экс-главы Нефтегаза, Специальная антикоррупционная прокуратура манипулирует такими данными.
«Мои зарубежные счета заблокированы до выяснения обстоятельств уголовного производства, потому что репутация для европейского банка — это не абстрактная, а вполне конкретная категория. Это страшное слово „коррупционное дело“ — огромный триггер для комплаенс-службы любого порядочного банка, который сработал автоматически в момент публикации НАБУ новости о вручении мне подозрения 19 января. Их дальнейшая судьба мне пока неизвестна. С тех пор как подарком за выигрыш арбитража в Стокгольме стал рекордный за всю историю Украины персональный штраф на имя Андрея Коболева (более 8 млрд грн), я не держу свои активы в Украине, включая денежные», — написал он.
По словам Коболева, у него есть счета в Украине, «однако они были арестованы в конце декабря 2022-го года по до сих пор непонятным мне основаниям. О чем прекрасно знает и САП, и НАБУ, потому что я передавал подтверждение этих фактов в процессе рассмотрения их ходатайства о заключении меня под стражу в ВАКС».
«Тем не менее, после того как я смог получить к ним доступ, все имеющиеся на них средства я также внес как часть залога. Это еще чуть больше 1 млн гривен в дополнение к уже собранным и внесенным другими людьми и организациями», — добавил экс-глава Нафтогаза.
Ранее САП сообщила, что не располагает информацией о внесении залога за Коболева. Срок внесения залога истек 6 марта.
Партнер юридической компании Аrzinger Юрий Сухов рассказал NV Бізнес, что решение суда подлежит обязательному исполнению: Андрей Коболев должен внести в течение 5 дней соответствующий залог.
Если это решение не исполнено, то у стороны обвинения возникает полномочие внести ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или в виде содержания под стражей.
«Также может быть компромиссное решение — внести ходатайство по уменьшению размера залога», — сказал Сухов.
Гипотетически следственный судья может принять решение об уменьшении размера залога, несмотря на ходатайство стороны обвинения о другой мере пресечения.
«Без другого решения суда Коболева никто не отправит за решетку. Чтобы избрать другую меру пресечения, нужно новое решение следственного судьи», — уверен Юрий Сухов.