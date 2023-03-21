Тысячи рабочих мест. На Закарпатье заново строят завод, вывезенный из Краматорска 21 марта, 18:17 Строительство нового завода в Закарпатской области (Фото:Виктор Микита / Закарпатская ОГА / Telegram)

В Закарпатской области началось строительство нового и восстановления крупного релокированного предприятия из Краматорска, которое специализируется на изготовлении турбин и оборудования для генерации энергии.

Как сообщил в Facebook глава Закарпатской ОГА Виктор Микита, новая производственная площадка станет частью будущего индустриального парка.

«Сразу после начала полномасштабной войны вместе с руководством компании мы приступили к процессу перемещения мощностей, чтобы спасти это производство. Новым постоянным местом дислокации стал Ужгородский район, общины которого смогли обеспечить необходимые условия для релокации и получения инвестиций», — написал Микита.

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Он уточнил, что большая часть продукции нового предприятия будет реализовываться на экспорт, а предприятие даст работу нескольким тысячам специалистов.

«Община вместе с компанией уже приступили к реализации инициативы по строительству жилья для нескольких тысяч релокированных и новых работников компании», — добавил он.

Виктор Микита не назвал предприятие, но по данным NV Бізнес речь идет о производителе ветроэнергетических установок компании Фурлендер Виндтехнолоджи, поскольку именно она была единственным производителем такого оборудования в Краматорске.

Как сообщалось, за год войны по правительственной программе релокации в более безопасные регионы Украины было перемещено 800 предприятий.