На украинской границе с 24 июня фиксируются массовые задержки бензовозов. Причиной стал сбой в информационной системе таможни .

По состоянию на 26 июня фиксируется значительное накопление транспорта в ПП Шегини, Краковец, Грушев, Рава-Русская и Угринов. В то же время пункты Нижанковичи и Смильница работают без очередей. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на информацию участников рынка.

По данным источников издания в Энергетической таможне, причиной стал сбой во взаимодействии информационных систем Гостаможни и Государственной налоговой службы.

«В Гостаможне есть программа, которая автоматически связывается с базой налоговой, чтобы проверить наличие лицензии, — это одно из обязательных условий для растаможки. Вчера эта связь нарушилась. Система не видит лицензию — и не дает оформить груз», — пояснил человек, знакомый с ситуацией.

25 июня дополнительно к украинским техническим сбоям ситуацию осложнили проблемы на польской стороне. По словам перевозчиков, в Польше также «зависла» таможенная система.

По некоторым данным, задержки на границе могут достигать пяти дней.

Проблемы распространяются и на другие направления. Как сообщила Государственная таможенная служба Украины, из-за технических неисправностей в базе данных временно приостановлено оформление всех категорий транспорта в пункте пропуска Угринов — в обоих направлениях.

Таможня также обратила внимание на повышенную нагрузку на границе из-за летнего туристического сезона: пассажиропоток уже вырос на 25% и может достичь 40% в пик сезона.

Как сообщалось, Кабинет министров принял решение об использовании бодикамер таможенниками на всех пунктах пропуска.