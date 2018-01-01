На трех станциях киевского метро появились банкоматы и терминалы
Сегодня, 15:46
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В холлах центральных станций Киевского метрополитена Крещатик, Театральная и Арсенальная появились банкоматы и девять терминалов Приватбанка.
Как сообщили в пресс-службе столичной подземки, до конца года банковскими комплексами оборудуют все крупнейшие станции.
ПриватБанк планирует установить 52 банкомата и 149 терминалов самообслуживания на 47 станциях метро.
Конкурс на размещение банкоматов и платежных терминалов в метро проводился в марте прошлого года.