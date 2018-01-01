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На трех станциях киевского метро появились банкоматы и терминалы

Сегодня, 15:46
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Всего в метро планируют установить 52 банкомата и 149 терминалов

Фото: Vgorode

В холлах центральных станций Киевского метрополитена Крещатик, Театральная и Арсенальная появились банкоматы и девять терминалов Приватбанка.

Как сообщили в пресс-службе столичной подземки, до конца года банковскими комплексами оборудуют все крупнейшие станции.

ПриватБанк планирует установить 52 банкомата и 149 терминалов самообслуживания на 47 станциях метро.

Конкурс на размещение банкоматов и платежных терминалов в метро проводился в марте прошлого года.

Теги:   Банкомат Терминал Киевский метрополитен Приватбанк

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