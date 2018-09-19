На Шулявке бесплатно отдали землю под застройку - СМИ

Пресса Украины бесплатно отдала под застройку землю на Шулявке стоимостью 1 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные детального плана территории (ДПТ), утвержденного 20 декабря 2017 года, передают Наші гроші.

Так, на участке возле станции метро Шулявская, которым пользуется Государственное издательство Пресса Украины Государственного управления делами президента Украины, построят жилой комплекс.

По данным госкадастра, по адресу проспект Победы, 50 есть три участка общей площадью 6,87 га. Все они являются государственной собственностью и находятся в постоянном пользовании Прессы Украины.

Издание пишет, что в 2016 году Пресса Украины издала письмо по размещению на ее участке жилищно-офисного комплекса. Она же должна стать заказчиком строительства.

Как отмечает издание, если бы Госуправление делами продало застройщикам эти 6,87 гектаров хотя бы по $50 тыс. за сотку, то государство получило бы за эту землю $34,35 млн, или почти 1 млрд грн по курсу.

Согласно ДПТ, участок по проспекту Победы, 50 выведут из категории промышленных территорий и переведут в категорию жилой многоэтажной застройки. В жилом комплексе запроектирован торговый центр, подземные паркинги, начальная школа на 220 учеников и детский сад на 160 детей.

Сейчас на этой территории находится ряд капитальных зданий и сооружений различной этажности, различного назначения (инженерные, технологические, коммунальные, административные).

Заказчик (Пресса Украины) планирует сохранить админкорпус. Кроме того, помещения в здании Прессы Украины на Шулявке рассматривается под размещение Государственного бюро расследований.

Остальные корпуса планируется демонтировать в связи с тем, что основные производственные и складские мощности издательства размещены в Киеве на участке по ул. Героев Космоса, 6 и 8а.

Также в ДПТ сказано, что вынос предприятия связан, прежде всего, с резким спадом производственных мощностей (печать различных периодических изданий) после распада Советского Союза, ликвидации КПСС, ограничения деятельности других прокоммунистических партий и организаций и т.д..

Также отмечается, что рядом с участками Прессы Украины у входа на станцию ​​метро Шулявская расположен участок площадью 0,31 га. Этот участок Киевсовет сначала передал в аренду, а затем продал компании Ринко в 2004 году за 2,5 млн грн. Впоследствии в 2007 году Киевсовет отменил эти решения. Но фирма возвращать участок не собиралась – в том же 2007 году Ринко внесло 0,31 га в уставный фонд компании Шулявская, которое затем через суд добилось признания за ним права собственности на участок.

В июне этого года право застройки этого участка 0,31 га получил жилищно-строительный кооператив Эксон Премьер Шулявская, созданный в апреле 2017 года. Его учредителями значатся Иван Влад из Закарпатья, Йозеф Москович из Ирпеня и фирма Эксон Групп (Делавэр, США).

Учредителем компании Шулявка является Виктор Слюсарь, подписантом – Сергей Перекрест. Они же являются учредителями Ринко.