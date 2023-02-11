Прибавилось 1220 МВт мощности. На Ровенской АЭС заработали еще два атомных энергоблока 11 февраля, 19:29 Ровенская АЭС (Фото:Дьяков Владимир Леонидович/Wikipedia)

В субботу, 11 февраля, Ровенская АЭС начала работу на максимальной мощности, ведь к сети подключили четвертый энергоблок. Таким образом, атомная генерация добавила 1220 МВт мощности в энергосистему.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в Telegram.

Ремонтники завершили средний планово-предупредительный ремонт 4-го энергоблока АЭС и перегрузили ядерное топливо. Энергоблок подключили к электросети и по состоянию на 18:00 он набирал мощность.

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Кроме того, завершился восстановительный ремонт турбогенератора 2-го энергоблока и вернулся на свою максимальную мощность, добавив к энергосистеме еще 220 МВт электроэнергии.

«Итак, теперь в энергосистеме Украины работают все девять энергоблоков атомных электростанций, расположенных на подконтрольном государстве территории. Еще 6 энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС остановлены», — говорится в сообщении.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, сегодняшнее событие существенно снизит дефицит генерации в энергосистеме и позволит сократить продолжительность отключений электроэнергии.

Во время российской атаки ночью 11 февраля вражеские беспилотники типа Шахед поразили три энергетических объекта в Днепропетровской области — существенные разрушения.

В пятницу, 10 февраля, Россия устроила новую массированную ракетную атаку по Украине, выпустив, по данным Генштаба, 106 ракет разных типов. Перед этим ночью РФ также атаковала Украину дронами-камикадзе.

Повторная массированная атака дронов произошла в ночь на субботу, 11 февраля. В большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога, много где была слышна работа ПВО.